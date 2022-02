Vittoria importante per il "Città", Robbio e Alagna steccano

Nel recupero della quattordicesima giornata del girone F di Promozione il Città di Vigevano riesce a fare bottino pieno sul campo del Vistarino negli ultimi venti minuti di gara rimasti da giocare (0-2). Lo scorso 19 dicembre infatti i ducali, all'interruzione della gara a causa della nebbia, erano in vantaggio per 0-1 grazie alla rete di Pelli. Oggi pomeriggio sono riusciti a mantenere il vantaggio, colpendo poi dopo pochi minuti con Lagonigro, autore di un bellissimo gol di testa su calcio d'angolo battuto da Damiani. Con questa vittoria il "Città" si porta a 14 punti in classifica balzando in dodicesima posizione, a due lunghezze di vantaggio dalla zona retrocessione. Domenica prossima i biancoazzurri saranno di scena sul campo dell'Assago, attualmente secondo in classifica.

Nell'altro recupero della quattordicesima, il Robbio non riesce a sbloccare il punteggio in casa contro il Locate (1-1). La compagine guidata da mister Lavenia è ora a ben 8 lunghezze dalla capolista Magenta, anche se saldamente in zona play-off. La sconfitta di domenica scorsa a Garlasco e questo pareggio frenano inevitabilmente le ambizioni dei granata, anche se con un girone intero da giocare tutto è possibile. Domenica prossima il Robbio ospiterà la Virtus Binasco per uno scontro diretto importantissimo al fine di accorciare sul gruppo in vetta.

L'Alagna recuperava invece la tredicesima giornata di campionato, ospitando i milanesi del Sedriano. I ragazzi di mister Gandolfi hanno ceduto per 0-2 sotto i colpi di Paoluzzi e Romano. I biancoverdi, a cui manca la vittoria da ormai quasi quattro mesi, rimangono undicesimi in classifica a quota 13 punti e domenica prossima giocheranno sul campo della Viscontea Pavese.

Risultati e Classifica - Promozione girone F