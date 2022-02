Il Superga si salva con la Lomellina, la Cassolese passa a Gravellona

Nel recupero della tredicesima giornata del girone Y di Seconda Categoria il Superga non va oltre il 2-2 in casa contro la Lomellina. Nel corso del primo tempo doppia beffa per la squadra ospite che incassa al 27' la rete di Guastella su rigore con relativa espulsione del difensore che lo ha causato. Nonostante l’inferiorità numerica la Lomellina trova il pari verso la fine del primo tempo con Aguggia e addirittura nella ripresa ribalta il risultato con Rossi. A 7’ dalla fine ancora su rigore Guastella trova il definitivo pareggio. Padroni di casa che chiudono il girone d'andata al settimo posto con 18 punti, mentre la Lomellina si fa agganciare a quota 23 dal Casarile che ha superato in trasferta (2-1) il Bereguardo.

Vittoria importante per la Cassolese in casa della Gravellonese (0-1). Nel corso del primo tempo la partita rimane in equilibrio con poche occasioni da ambo le parti. Nella ripresa gli ospiti trovano a la rete del vantaggio con Bossi dopo una punizione battuta da Sidonio. Cassolese che rimane ottava a -1 dal Superga, mentre la Gravellonese è undicesima con un bottino di soli 7 punti.

Vince anche la Virtus Lomellina che supera a domicilio (2-1) il San Giorgio Gropello. Durante il primo tempo la partita rimane in equilibrio nonostante i due pali colpiti dai padroni di casa. Nella ripresa al 10’ Ramella porta in vantaggio la Virtus che si complica la vita quattro minuti più tardi a causa di un errore del portiere che regala il pareggio agli ospiti.

A recupero inoltrato i padroni di casa trovano su corner la rete di Khayat che vale 3 punti importantissimi e il primato in classifica a 24 punti, mentre il Gropello rimane nono con 12.

La Rosatese è bloccata sull'1-1 in casa dal Borgo San Siro che, grazie a questo pareggio, lascia al Vellezzo Bellini l'ultimo posto in classifica. Turno di riposo per il Lachiarella.