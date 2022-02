Colpo del Vigevano: presa la punta Necchi

Finora aveva destato qualche perplessità il mercato invernale del Vigevano 1921 sull'effettiva volontà di provare a rincorrere la capolista Casteggio, o quanto meno di tentare il salto in Promozione attraverso i play-off. Prima gli addii a Fumarolo e Richard, poi quello del tutto inaspettato (e non voluto) del difensore Locatelli, che ha colto al volo un'opportunità di studio all'estero. Invece nelle ultime ore la società biancoceleste ha risposto con un colpo importante che va a rinforzare il reparto avanzato. Il direttore sportivo Sandro Torti ha infatti approfittato del prolungamento della finestra di mercato e nelle ultime ore ha chiuso la trattativa con l'attaccante classe 1994 Gianluca Necchi che ha lasciato proprio il Casteggio dopo che nella formazione oltrepadana è arrivato il pari ruolo Migliavacca. Ma non è tutto, perchè per il Vigevano ha firmato anche il terzino destro Edoardo Olivati, classe 1999, ex Varzi e Città di Vigevano. "Come avevamo detto - spiega Torti - avremmo ritoccato la squadra solo nel caso avessimo trovato dei profili interessanti, e così è stato. Certo spiace per la partenza di Locatelli, che a mio parere era il miglior difensore centrale del campionato, ma al ragazzo si è presentata un'occasione cui non poteva dire di no".

Tornando a Necchi, nel girone d'andata ha messo a segno 7 reti con il Casteggio, ma in passato si era messo in luce con la maglia del Vistarino, sempre in Prima Categoria, dove ha realizzato ben 38 reti in due stagioni, dal 2017 al 2019, prima dell'avvento della pandemia. Di sicuro un innesto di spessore, considerando che Luca Elefante, infortunatosi a Castelnovetto, sarà indisponibile per tutto il resto della stagione e probabilmente anche per l'inizio della prossima. Necchi va dunque ad aggiungersi a Carnevale Schianca e Codagnone per dare al Vigevano dei dg Gianni Speciale quei gol necessari per continuare a coltivare un sogno chiamato... Promozione.