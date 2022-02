Il Vigevano batte 3-0 l'Albuzzano e allunga sulle inseguitrici

Turno di campionato favorevole al Vigevano che, superando per 3-0 al Dante Merlo l'Albuzzano, mantiene inalterato il divario di 5 punti dalla capolista Casteggio (vittoriosa per 3-1 in casa contro il Casorate) in avvicinamento allo scontro diretto in programma tra due domeniche, ma soprattutto, in ottica play-off, rafforza il secondo posto, approfittando del pareggio tra Mottese e Castelnovetto. Adesso, infatti, sono 6 i punti di vantaggio sull'accoppiata Castelnovetto-Frigirola e addirittura 10 quelli sulla Mottese, quinta in graduatoria.

Positivo eordio del nuovo acquisto Necchi

La gara con l'Albuzzano ha visto l'esordio del nuovo acquisto Necchi. Per lui una prova soddisfacente, anche se l'ex Casteggio deve ancora ambientarsi nella nuova realtà e crescere di condizione. Nonostante l'assenza di Carnevale Schianca (in panchina per un problema muscolare), il Vigevano indirizza in breve la partita a proprio favore, sbloccando il risultato al 12': Codagnone difende palla in area smistandola fuori per Andrea Scuteri che la rimette in mezzo, dopo un rimpallo la sfera arriva a Mangiarotti che con un bel diagonale la gira imparabilmente nell'angolino. Il raddoppio arriva al 28': Codagnone si guadagna un rigore che lui stesso trasforma con un tiro basso e centrale che si infila sotto le gambe del portiere. Nel finale di tempo Mangiarotti accusa un risentimento muscolare e a titolo precauzionale viene sostituito da Borrelli.

Il raddoppio su calcio di rigore di Codagnone

Nella ripresa l'Albuzzano prova a rientrare arrivando a sfiorare il gol con una clamorosa traversa: resterà però questo l'unico vero pericolo procurato a Nugnes nel corso della gara. Poco dopo si fa male Codagnone che cade male su una spalla, il giocatore cerca di resistere, ma dopo pochi minuti è costretto a chiedere il cambio. Al suo posto subentra l'altro nuovo acquisto, il terzino Olivati. Al 22' il Vigevano mette definitivamente in sicurezza il risultato con una gran botta da fuori area di Borrelli. Nella parte il finale il Vigevano crea ancora un paio di occasioni, ma il risultato non cambia.

Tutto bene quindi, qualche preoccupazione solo per gli infortunati. La speranza è che non si tratti di niente di grave, altrimenti in vista del derby di domenica prossima a Mortara e della sfida con il Casteggio mister Conti si troverebbe ad affrontare un'emergenza in attacco.