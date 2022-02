Buon punto del Castelnovetto. Mortara, che spreco!

Alla ripresa del campionato di Prima Categoria arriva un buon pareggio per il Castelnovetto che, tra squalifiche e infortuni, ha affrontato la difficile trasferta di Motta Visconti con qualche problema di formazione. Il primo tempo è molto equilibrato e si conclude sul nulla di fatto, poi in apertura di ripresa, dopo appena venti secondi, i padroni di casa passano in vantaggio con Gandini. La squsdra di mister Ruzzoli ha comunque la forza di rimanere in partita e alla mezz'ora riesce a cogliere il pareggio con una gran punizione di Bilardo che si infila nel sette. Poco dopo Sai è costretto ad abbandonare il campo per una severa doppia ammonizione, ma in inferiorità numerica il Castelnovetto lotta e soffre riuscendo a incamerare il risultato positivo che lo mantiene al terzo posto, seppur ora in coabitazione con la Frigirola.

I pavesi hanno conquistato i tre punti interni con il Mortara al termine di una gara divertente, contraddistinta da ben sette segnature (4-3), ma l'undici di mister Buttè ha da rammaricarsi per non aver saputo gestire un doppio vantaggio. Gli ospiti passano infatti a condurre al 21' grazie a un calcio di rigore procurato da Portaluppi e trasformato da Zimbardi. Il raddoppio arriva alla mezz'ora grazie al nuovo acquisto Cherif, giocatore della Costa d'Avorio proveniente dall'Eccellenza siciliana, ingaggiato dalla società mortarese per risolvere i problemi in attacco. Sul finale di tempo la Frigirola riesce però ad accorciare le distanze con Rota sugli sviluppi di un calcio da fermo. Nella ripresa tra i padroni di casa subentra Bosio che sulla fascia di competenza si rivelerà un'autentica spina nel fianco per il Mortara che ha la colpa di arretrare troppo il proprio baricentro. Il 2-2 arriva su errore del portiere Amin che sbaglia il rinvio: Bosio è pronto ad approfittarne. Al 25' gli ospiti tornano però in vantaggio con Mattioli su azione da calcio d'angolo. Dieci minuti dopo ancora Bosio realizza il 3-3, poi, a partita praticamente finita, siamo al quarto minuto di recupero, Bosio mette a segno la tripletta personale che condanna il Mortara a una sconfitta che brucia.