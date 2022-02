Il "Città" fa 1-1 sul difficile campo di Assago

Il Città di Vigevano strappa un ottimo punto sul campo dell’Assago, seconda della classe nel girone F di Promozione (1-1). I ducali, come spesso accade, iniziano la gara con l’atteggiamento giusto e al 9’ si rendono pericolosi con Lagonigro che colpisce il palo su angolo calciato da Damiani. Ancora Lagonigro al 16’ insacca, ma l’arbitro annulla dopo aver ravvisato un fallo del difensore vigevanese su Bandini. Al 22’ Cudicini prova ad impensierire il portiere dei milanesi ma la palla finisce a lato. Al 28’, dopo una buona mezzora dei ragazzi di Imbriaco, ad andare in vantaggio è però l’Assago con Annoni, bravissimo a sfruttare un’indecisione della retroguardia ducale e a battere Nucera.

Nella seconda frazione di gara il registro non cambia: il “Città” continua a fare la sua partita, cercando un pareggio che sarebbe meritato. Al 4’ Pelli ci prova con un rasoterra controllato però dall’estremo difensore dell’Assago. Al 22’ Limiroli calcia da distanza ravvicinata ma viene rimpallato da un difensore. È solo il preludio del gol, che arriva al 33’: sempre Limiroli sfrutta tutta la sua forza fisica per superare il difensore e concludere con un diagonale chirurgico. Da qui la gara non regala più emozioni, concludendosi in pareggio dopo cinque minuti di extra-time.

Il “Città” porta via un ottimo punto da uno dei campi più difficili dell’intero girone, salendo così a 13 punti e mantenendo le due lunghezze di vantaggio dalla zona retrocessione. Domenica prossima alle 14.30 all’Antona ci sarà il derby con l’Alagna.

