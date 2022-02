Il Robbio pareggia lo scontro play-off. Garlasco e Alagna restano a secco

Il Robbio di mister Lavenia pareggia 1-1 nello scontro diretto play-off con la Virtus Binasco. Arriva quindi il secondo pareggio consecutivo per i granata dopo la sconfitta nel recupero del derby con il Garlasco. Dopo pochi minuti, è proprio il Robbio a rendersi pericoloso, con Meneghetti che colpisce il palo con una bella conclusione. La gara si dimostra vivace e giocata da entrambe le compagini a viso aperto. Tuttavia, al riposo il punteggio è ancora bloccato sullo 0-0. Ad inizio ripreso il Robbio trova il guizzo grazie a Meneghetti, bravo a superare il portiere ospite. Passa circa un quarto d’ora e l’inerzia della gara cambia, quando il granata Pisati viene espulso dal direttore di gara. Il Robbio, in inferiorità numerica, si abbassa e concede campo agli ospiti che alzano la pressione alla ricerca del pareggio. La compagine guidata da Lavenia riesce a controllare le sortite del Binasco, ma al 39’ subisce il pareggio da palla inattiva, con Modoni più lesto di tutti a raccogliere la sfera e a ribadirla in rete. Al 44’ il Robbio avrebbe ancora l’occasione di vincere con Zanellati che però, involato verso la porta, viene steso da un difensore del Binasco, a sua volta espulso. La gara si chiude quindi in parità numerica e in parità di punteggio. Con questo punto, il Robbio sale a 31 in classifica ma scende in quinta posizione, scavalcato dall’Union Basso Pavese. Domenica prossima in programma la difficile trasferta di Sedriano.

Niente da fare per il Garlasco, superato in casa per 0-2 proprio dall’Union Calcio Basso Pavese (0-2). La prima frazione di gioco si è rivelata molto equilibrata, con le due squadre che giocavano su ritmi alti. Intorno al 25’il direttore di gara non punisce con il calcio di rigore un contatto ai danni del garlaschese Rolfini, tra le proteste della panchina di casa. La sliding door della partita arriva al 45’, quando Frasca colpisce il palo e sul ribaltamento di fronte i pavesi vanno in vantaggio grazie a Chiarolanza.

Ad inizio ripresa il Garlasco deve fare i conti anche con la sfortuna: Crivelli, il portiere gialloblù in campo a causa dell’assenza del portiere titolare Pisani causa infortunio, si fa male a sua volta ed è costretto a lasciare il campo in barella; al suo posto entra Ferrante, il terzo portiere. Circa dieci minuti dopo l’Union Basso Pavese riesce a raddoppiare con Marini, chiudendo di fatto la gara. Nel finale il solito Losi tenta di riaprire i giochi, ma il suo tiro finisce sul palo. Il Garlasco rimane perciò a 16 punti in classifica, mantenendo le cinque lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Domenica prossima i gialloblù sono attesi da uno scontro diretto fondamentale, quello sul campo del Bressana.

Sconfitta anche per l’Alagna di mister Gandolfi, 2-1 in casa della Viscontea Pavese. I pavesi hanno trovato la vittoria grazie alle reti di Di Donato e Romano. A nulla è servita la rete dell’esterno biancoverde Casula. L’Alagna rimane quindi ferma a 13 punti in classifica, inanellando l’ottava sconfitta consecutiva. Domenica prossima il derby in casa del Città di Vigevano assume già una grandissima importanza in ottica classifica. Una vittoria potrebbe risollevare il morale facendo affrontare a tutto l’ambiente il resto del girone di ritorno con uno spirito totalmente diverso.

