Il Superga scavalcato dalla Cassolese

Con i primi cinque turni che saranno recuperati in coda al campionato, anche in Seconda Categoria il girone di ritorno è partito dalla sesta giornata. Nel girone Y il Superga non è andato oltre lo 0-0 al Centro Sportivo Buscaglia contro la Gravellonese. Nel corso dei 90 minuti la partita è rimasta in totale equilibrio, senza grandi occasioni da ambo le parti.

A causa di questo risultato il Superga perde una posizione, scavalcato al sesto posto dalla Cassolese, vittoriosa in trasferta sul campo del Gropello San Giorgio (0-3). La squadra ospite si porta in vantaggio alla mezzora del primo tempo con Autelli e raddoppia poco prima del riposo con Bossi su punizione. A inizio ripresa i biancoazzurri trovano il tris con Peloso chiudendo definitivamente la partita.

Vince anche la Virtus Lomellina che mantiene il primato in classifica regolando 2-0 il Lacchiarella. La squadra di casa si impone con un gol per tempo grazie ai centrali di difesa che realizzano entrambe le marcature di testa, al 20’ Sala e al 38' della ripresa Fisniku. Al secondo posto c'è ora la Rosatese, vittoriosa 1-3 a Vellezzo Bellini e staccata di due lunghezze, mentre la capolista porta a tre i punti di vantaggio sul Casarile, costretto alla divisione della posta al Fantelli di Mede dalla Lomellina. Infine, secondo pareggio consecutivo per il Borgo San Siro, 2-2 in casa contro il Bereguardo, che resta tuttavia penultimo a pari punti con la Gravellonese.