Il derby è del "Città"! I ducali ora a +4 dalla zona retrocessione

Era un crocevia importante per la stagione di entrambe le compagini, ma il derby di giornata del girone F di Promozione se l’è aggiudicato il Città di Vigevano, che ha superato sul campo dell’Antona l’Alagna per 1-0.

Al 4’ il “Città” si fa vedere per la prima volta dalle parti di Albieri, bravissimo a respingere in angolo il tiro di Damiani. Al 21’ Ventrice segna per l’Alagna, ma la rete viene annullata dal direttore di gara. Dieci minuti più tardi l’Alagna si salva in extremis quando Ndoja salva sulla linea la conclusione di Cherif a portiere battuto.

Al riposo si va sullo 0-0. Ad inizio ripresa il momento chiave del match: Chiaborelli atterra Limiroli in area e per l’arbitro è rigore. Sul dischetto si presenta Pelli che supera Albieri e regala ai suoi il vantaggio. Il gol subito sembra spegnere un po’ gli ospiti, che a parte un tiro di Ialenti al 9’ del secondo tempo, non si rendono quasi mai più pericolosi. La rete galvanizza invece i ducali, che vanno vicino al raddoppio prima con Carlini e poi con Rigoni e Cherif. Dopo la girandola di cambi, l’unico avvenimento degno di nota prima del fischio finale, che decreta la vittoria del Città di Vigevano, è l’espulsione al 43’ di Baggini, reo di aver atterrato il vigevanese Brasca lanciato a rete.

Con questa vittoria (il quinto risultato utile consecutivo) l’undici di Imbriaco mette tra sé e la zona retrocessione ben quattro lunghezze, salendo a quota 16. Domenica prossima i biancoazzurri saranno ospiti del Magenta capolista, ma prima ci sarà l’impegno infrasettimanale casalingo contro il Vighignolo, valido per il recupero della quindicesima giornata. Un altro scontro diretto, da cui passa una grossa fetta di salvezza per i ducali.

L’Alagna infila la nona sconfitta consecutiva. I biancoverdi sono ora ad una sola lunghezza dalla zona retrocessione. Domenica prossima a Ferrera Erbognone arriverà il Landriano, squadra alla ricerca di punti preziosi per l’aggancio ai play-off.

Risultati e Classifica - Promozione girone F