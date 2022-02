Robbio e Garlasco pareggiano con Sedriano e Bressana

Il Robbio mantiene la quinta posizione e i play-off, pareggiando per 1-1 sul campo del Sedriano. Nella prima frazione la gara è stata molto equilibrata, con le squadre che hanno espresso trame di gioco interessanti. Al riposo, comunque, il risultato era di 0-0. Ad inizio del secondo tempo a sbloccare il risultato è il Sedriano, che si porta avanti grazie a Moretti, rapido a sfruttare un’indecisione della retroguardia granata. Da qui il Robbio si getta in avanti alla ricerca del pareggio, chiudendo di fatto i padroni di casa nella loro area. Al 30’ il direttore di gara assegna un rigore al Robbio e Zanellati è come al solito freddissimo, regalando il pareggio ai suoi. La gara non offre più spunti e si chiude sull’1-1. Un buon punto quello della squadra di Lavenia, che esce indenne da un campo ostico e difficile come quello di Sedriano. Inoltre, in questo modo, i granata tengono immutate le distanze proprio dai milanesi, dietro di un punto e desiderosi di agganciare le prime posizioni valide per gli spareggi. Domenica a Robbio arriverà l’Assago.

Un punto anche per il Garlasco di mister Maggi, che pareggia 1-1 lo scontro diretto in casa del Bressana. Nel primo tempo a far la partita sono proprio i gialloblù, che vanno in vantaggio al 22’ con Losi, autore di una bellissima rete. Prima del riposo il Garlasco avrebbe l’occasione per aumentare il vantaggio ma i ragazzi di Maggi si dimostrano poco precisi davanti alla porta. Nella ripresa il Bressana spinge con maggior convinzione per agguantare il pari. Il Garlasco si limita a difendere e a controllare per colpire in ripartenza. Proprio da queste i gialloblù trovano le migliori occasioni per chiudere la partita, ma ancora una volta si dimostrano poco lucidi. A cinque minuti del termine, su una palla inattiva, il Bressana si vede assegnare un rigore per un tocco di mano. Sul dischetto va Cellari che non fallisce e regala il pareggio ai suoi. Un risultato che lascia l’amaro in bocca al Garlasco, che avrebbe potuto allungare ulteriormente sulle zone pericolose. I gialloblù salgono a 17 punti e domenica prossima affronteranno in casa il Vighignolo, altro match importantissimo in ottica salvezza.

Risultati e Classifica - Promozione girone F