Cassolese a un punto dalla zona play-off

Nel girone Y di Seconda Categoria continua il buon momento della Cassolese che allunga la striscia di risultati positivi aggiudicandosi per 2-1 la super sfida contro la Lomellina. A decidere il match la doppietta di Paulato che, con un gol per tempo, inframezzato dal provvisorio pareggio di Aguggia, permette ai biancoazzurri di avvicinarsi sempre più alla zona play-off, ora distante un solo punto, quello che divide appunto la Cassolese dalla Lomellina, quinta in graduatoria.

Altro pareggio, questa volta in trasferta, per il Superga sul campo del Casarile (0-0). Vigevanesi che fanno fatica a trovare la via del gol, ma restano la miglior difesa del campionato.

Ancora vittoriosa la Virtus Lomellina che in trasferta supera per 2-1 la Gravellonese grazie alle reti siglate da Sala nel primo tempo e da Khayat nel secondo. Ospiti che consolidano il primato in classifica portando a 5 i punti di vantaggio, complice la sconfitta a Bereguardo della Rosatese (1-0, gol siglato da Pravettoni), agganciata al secondo posto dallo stesso Bereguardo e dal Casarile. Da annotare, infine, il tracollo casalingo del Borgo San Siro, travolto 6-1 dal Certosa. Borgo San Siro e Gravellonese condividono adesso l'ultimo posto in classifica, scavalcate dal Vellezzo Bellini, vittorioso a Lacchiarella per 3-1.