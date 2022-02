Il Castelnovetto archivia la "pratica" Gambolò (2-0)

Con una formazione sperimentale (fuori sei titolari tra squalifiche e infortuni), il Castelnovetto risolve nel primo tempo la “pratica” Gambolò con due reti di Alex Finesso. La partita è stata a senso unico, troppa a prescindere la differenza di valori in campo. Sia nella prima frazione che nella ripresa i padroni di casa hanno avuto numerose occasioni per arrotondare il punteggio. Una gara che comunque non era scontato portare a casa, nonostante il Gambolò non abbia ancora collezionato alcun punto, ma in questi casi c'è sempre il rischio di prendere sotto gamba l'impegno, cosa che l'undici di mister Ruzzoli non ha fatto. Come detto, le due reti sono state messe a segno da Finesso, la prima al 15' dopo aver ripreso una ribattuta del portiere, la seconda al 22' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il centrocampista stoppa il pallone e dai 25 metri lascia partite una gran botta di collo pieno che si infila nel sette.

Con questo risultato il Castelnovetto mantiene il terzo posto in classifica a pari punti con il Frigirola. Domenica prossima in programma la trasferta di Stradella, mentre il Gambolò ospiterà il Lungavilla.