Lo sport cittadino piange Giancarlo Gallesi, leggenda biancoceleste

Lo sport cittadino piange la scomparsa di Giancarlo Gallesi. Una delle più grandi leggende del calcio vigevanese se n’è andato questa notte all'ospedale di Mede dove era ricoverato da una settimana. Lo scorso 25 gennaio Gallesi aveva festeggiato i 90 anni e la sua scomparsa è stata improvvisa. E' vero infatti che nell'ultimo periodo le sue condizioni erano un po' peggiorate in seguito a una caduta, ma era rimasto sempre attivo, tant'è che ancora due domeniche fa si era fatto accompagnare dalla figlia Stefania per assistere a una partita del nipote 14enne che gioca nello Sparta Novara. I funerali si svolgeranno giovedì mattina alle 10.30 presso la chiesa dell’Immacolata dove la sera prima, alle 18.30, si terrà anche il rosario.

Una bella parata in tuffo di Gallesi alla Favorita di Palermo nel campionato di serie B 1958/59

L'ex portiere ha raccolto in biancoceleste la bellezza di 249 gettoni di presenza, distribuiti in dieci campionati e in questa particolare classifica figura dietro solo ad Alessandro Polizzotto. Gallesi inizia a giocare nelle giovanili biancocelesti, ma dalla parte opposta del campo, come centravanti. Quando cambia ruolo, la porta diventa per sempre la sua casa. L'esordio in prima squadra risale alla stagione 52/53; due anni dopo contribuisce alla promozione in serie C del Vigevano nel campionato che si conclude con l'epica doppia sfida di spareggio con la Pro Vercelli.

Gallesi nella formazione del Vigevano promosso in serie C nel 54/55 dopo la doppia sfida di spareggio con la Pro Vercelli

Nel 57/58 viene ceduto in prestito al Monza proprio nell'anno del ritorno dei “Giovani” in serie B (in quella stagione tra i pali c'era Lido Vieri, futuro numero uno del Torino e dell'Inter), ma poi nel 58/59 rientra per disputare l'ultimo torneo tra i cadetti della compagine biancoceleste. Nel 59/60 approda al Milan di Altafini, Schiaffino, Maldini e Liedholm. Con i rossoneri trova poco spazio, ma può vantare di essere l'unico vigevanese ad aver disputato due partite di Coppa Campioni.

Giancarlo Gallesi con la maglia del Milan campione d'Italia nella stagione 59/60. Compagni di squadra i vari Altafini, Schiaffino, Maldini, Liedholm...

Passa quindi al Genoa dove resta cinque anni nei quali accumula ancora qualche presenza nella massima serie e si aggiudica il campionato di serie B del 61/62. Quindi un anno alla Biellese, prima di far rientro in Lomellina. Dopo un anno a Gambolò, torna a difendere la porta del Vigevano in serie D fino alla soglia dei 40 anni. Il passo dal campo alla panchina diventa per lui automatico, come allenatore in seconda e preparatore dei portieri, così come collaboratore in seno alla società. Lo scorso 26 settembre Gallesi non aveva mancato di essere presente allo Stadio Comunale per partecipare alla festa dei 100 anni del Vigevano Calcio insieme a tante glorie biancocelesti.

Giancarlo Gallesi con la figlia Stefania alla festa del centenario del Vigevano Calcio

L'Informatore Vigevanese porge le più sentite condoglianze alla moglie Gianpiera e alla figlia Stefania.