Il "Città" viene fermato in casa (1-1), il Garlasco vince di "manita" (5-1)

Il Città di Vigevano impatta 1-1 contro il Vighignolo nel recupero della quindicesima giornata andato in scena al centro sportivo Antona nella serata di ieri ed allunga così la sua striscia di risultati utili consecutivi a sei partite. La gara si decide tutta nel primo tempo. Al 9’ il Vighignolo va in vantaggio su rigore, assegnato dal direttore di gara per un fallo di mano in area del “Città”. Sul dischetto si presenta Lolli, capocannoniere del campionato, che non sbaglia regalando ai suoi il vantaggio. I ducali però riescono subito a rimettere a posto il punteggio al 14’: Pelli lascia partire un diagonale insidiosissimo su cui Lella fa il possibile smanacciando, ma sulla ribattuta Carlini è più veloce di tutti ad insaccare e a fare 1-1. Il primo tempo si chiude in parità, senza nessun altro squillo degno di nota delle due squadre, a parte conclusioni dalla distanza efficacemente controllate dagli estremi difensori. Nel secondo tempo la partita si accende: al 13’ Nucera è chiamato ad un vero e proprio miracolo parando un bellissimo tiro al volo di Lolli. Al 28’ ancora Nucera è perfetto a neutralizzare la conclusione di Scotti, mentre al 42’ l’occasione capita sui piedi di Limiroli, che però colpisce solamente il palo esterno. Dopo tre minuti di recupero l’arbitro decreta la fine del match.

Il Città di Vigevano sale quindi a 17 punti in classifica, guadagnando un altro punto di vantaggio dalla zona retrocessione, ora distante cinque lunghezze. Domenica i biancoazzurri saranno chiamati a fare un’altra prestazione maiuscola sul campo della capolista Magenta.

Ieri sera giocava il suo recupero anche il Garlasco, che ha vinto in casa contro il Vistarino per 5-1 con una prestazione decisamente convincente. Nei primi venti minuti gli ospiti partono forte senza però mettere mai in affanno la retroguardia gialloblù. Al 20’ il Garlasco va in vantaggio grazie a Frasca che insacca dopo una bellissima azione personale di Castoldi. Al 40’ i ragazzi di mister Maggi raddoppiano proprio con Castoldi, ancora una volta protagonista con un bellissimo gol. Dopo l’intervallo il Vistarino si getta in avanti nel tentativo di riaprire la gara, ma già dopo pochi minuti Castoldi fa 3-0 finalizzando un contropiede perfettamente orchestrato dal Garlasco. Intorno alla mezz’ora del secondo tempo Targa viene steso in piena area dal portiere del Vistarino, con l’arbitro che assegna il penalty. Frasca si incarica di calciare il rigore e fa 4-0, siglando la doppietta personale. Al 35’ il Vistarino segna il gol della bandiera da calcio d’angolo con Cozzi, poco prima del gol che sancisce la “manita” del Garlasco segnato da Pazzi, bravo a respingere in rete la respinta dell’estremo difensore dopo un tiro di Castoldi.

I gialloblù salgono quindi a 20 punti in classifica (+8 sulla zona retrocessione) e domenica ospiteranno il Vighignolo.

Risultati e Classifica - Promozione girone F