Calcio, verso Vigevano-Casteggio. La società: ingresso gratuito per i nostri tifosi

Domenica allo Stadio Dante Merlo (ore 14-30) è in programma il big-match del campionato di Prima Categoria tra il Vigevano e la capolista Casteggio. Nell'ultimo turno i biancocelesti, vincendo il derby a Mortara, hanno portato a soli due punti il distacco dalla formazione oltrepadana, sconfitta in casa dal Frigirola. In caso di successo, quindi, il Vigevano opererebbe il sorpasso portandosi in vetta alla classifica. Siamo andati a vedere l'ultimo allenamento dei "Giovani" e per l'occasione abbiamo intervistato il presidente Gianni Speciale, il ds Sandro Torti e l'allenatore Claudio Conti.