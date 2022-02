Calcio, Prima Categoria: blitz esterni di Castelnovetto e Mortara

Larga successo del Castelnovetto su un campo non facile come quello di Stradella (0-3). Nonostante una formazione ancora rabberciata, l'undici di mister Ruzzoli ha indirizzato l'incontro a proprio favore, sbloccando il risultato al 20' con una bella incornata di Sahi su angolo battuto da Zacconi. Il vantaggio dà ulteriore carica al Castelnovetto che raddoppia cinque minuti dopo con un tiro da fuori di Zacconi sul quale influisce la deviazione di un giocatore oltrepadano. Sul doppio vantaggio gli ospiti gestiscono il resto del primo tempo che prosegue senza scossoni. In avvio di ripresa i padroni di casa provano a riaprire la gara, ma al 20' su azione di contropiede Awogni mette al sicuro il risultato. Tre punti che consentono al Castelnovetto di portarsi a soli tre punti dal secondo posto del Vigevano.

Pesantissima vittoria del Mortara che passa a Siziano (2-3). La squadra di mister Buttè ha avuto una bella reazione dopo essere andata al riposo sotto di una rete. Gli ospiti passano per primi in vantaggio attorno al 20' grazie a un rigore trasformato da Zimbardi, ma il Lanterna pareggia due minuti dopo con Carbone. Prima del riposo i padroni di casa operano addirittura il sorpasso, ma il Mortara non si disunisce e al 15' della ripresa Borrella realizza il 2-2. Alla mezz'ora il gol che vale i tre punti è messo a segno ancora da Zimardi su calcio di punizione. Il Mortara resta penultimo in classifica, ma si porta a sole due lunghezze da Cavese e Stradella.

Ennesima sconfitta per il Gambolò che, a classifica ormai largamente compromessa, continua a far debuttare i suoi giovani senza sfigurare. Anche nel match casalingo contro il Lungavilla il punteggio è fin troppo penalizzante (1-3). Ospiti in vantaggio al 20' con un rigore trasformato da Gandini. Al 35' della ripresa il raddoppio porta la firma di Jomma, cinque minuti dopo Spano accorcia le distanze, poi a partita praticamente finita, in contropiede, arriva la terza rete del Lungavilla ad opera di Gulminetti.