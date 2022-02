Calcio Promozione, un ottimo Città di Vigevano deve arrendersi al Magenta (2-1)

Il Città di Vigevano si arrende in trasferta sul campo della capolista Magenta (2-1), confermando comunque l’ottimo momento di forma sfornando una grande prestazione.

Al 7’ la prima occasione della gara ce l’ha il Magenta con Villani, che però sbaglia davanti a Nucera. Al 9’ il primo squillo del “Città”, un tiro di Pelli sugli sviluppi di un calcio da fermo che però finisce molto alto. Al 25’ ancora Pelli centra la traversa su punizione dal limite dell’area mentre al 27’ è Ragusa che ci prova da fuori area ma la sfera ancora una volta va oltre la traversa. Al 40’ grandissimo rischio per i ducali, con Nucera che sbaglia il tempo dell’uscita, ma Truzzi riesce a salvare sulla linea il possibile vantaggio dei milanesi. Al riposo il punteggio è fermo sullo 0-0. Al 5’ della ripresa Rigoni si rende pericoloso costringendo il portiere del Magenta a fare gli straordinari. Alla metà della ripresa ecco il vantaggio del Magenta: Villani lascia partire un traversone che Nucera riesce appena a toccare in uscita, la palla finisce nei piedi di Cò che da due passi non sbaglia. Il “Città” prova a rimediare subito ma non riesce a sfondare la retroguardia magentina. Al 44’ arriva il raddoppio dei milanesi grazie a Labalestra, che insacca con un diagonale chirurgico dopo aver vinto una serie di rimpalli. I ducali provano comunque a rendere meno pesante il passivo nel finale. In pieno recupero Limiroli viene atterrato in area e il direttore di gara assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta capitan Lagonigro che non sbaglia e sigla il 2-1, risultato su cui si chiude il match.

Nonostante la sconfitta, anche oggi la squadra di Imbriaco ha confermato i progressi dell'ultimo periodo, mettendo in difficoltà la capolista del girone. I biancoazzurri rimangono a 17 punti in classifica e domenica prossima ospiteranno il Landriano.

