Calcio Promozione, l'Alagna torna alla vittoria! Il Robbio sorride allo scadere

L’Alagna torna alla vittoria dopo nove ko di fila, battendo in casa il Landriano per 3-1. Oltre ai tre punti conquistati, questa gara rappresenta una grande iniezione di fiducia per i biancoverdi, che sicuramente ora guardano alla restante parte di campionato con maggiore entusiasmo. L’Alagna è andata subito in vantaggio grazie al giovanissimo Cornaghi, raddoppiando poi con l'altro classe 2002 Salviotti intorno alle metà della prima frazione. Poco prima del riposo il Landriano trova il 2-1 grazie a Turano, autore di un bellissimo gol dai trenta metri. Nella ripresa i biancoverdi limitano molto bene la pressione del Landriano, che non riesce a trovare il varco giusto. Al 40' Vitale chiude la gara con una bellissima rete dalla distanza, facendo 3-1 e regalando una grande soddisfazione ai suoi. Con questa vittoria i lomellini non guadagnano però terreno sulle inseguitrici e sulla zona retrocessione, visto che il Bressana, squadra che occupa la terz’ultima posizione in classifica, ha quest’oggi vinto sul campo del Locate. I biancoverdi salgono a quota 16 punti ma rimangono perciò a solo una lunghezza di distanza dalla zona retrocessione. A partire da domenica prossima, sul campo dell'Union Basso Pavese, servirà questo Alagna per provare a strappare punti che sarebbero vitali.

Può sorridere anche il Robbio di mister Lavenia, che torna alla vittoria dopo quattro gare di astinenza battendo l’Assago in un altro scontro diretto importantissimo in chiave play-off (2-1). Dopo pochi minuti, il Robbio va subito in vantaggio grazie a Zacchi, che dopo aver rubato palla nella metà campo avversaria tira da fuori area infilando la sfera sotto al sette. Al ‘30 l’Assago riesce a pareggiare su punizione con Bandini. Nella ripresa la gara rimane in perfetto equilibrio, con le due squadre protagoniste di una bella partita. Allo scadere a gioire è però il Robbio, che vince grazie ad un gol di rapina di Zanellati in pieno recupero. Con questa vittoria i granata salgono a 35 punti in classifica tornando in quarta posizione. Domenica prossima Lavenia e i suoi saranno attesi da un altro appuntamento importante, quello sul campo del Magenta capolista.

Non riesce a bissare il successo del recupero infrasettimanale il Garlasco, che perde 1-2 in casa contro il Vighignolo. La prima frazione è all’insegna dell’intensità, con ottime trame di gioco da parte di entrambe le squadre. A metà del primo tempo i milanesi vanno in vantaggio, trovando il gol grazie a Scotti forse nel momento migliore della squadra di Maggi. Ad inizio ripresa i gialloblù subiscono lo 0-2 di Lolli a seguito di un’indecisione in fase difensiva. Intorno alla mezz’ora il Garlasco riesce ad accorciare le distanze grazie a Pistocchi, ma nonostante il forcing finale il risultato non cambia più. I gialloblù rimangono quindi a 20 punti in classifica a cinque lunghezze dalla zona retrocessione, mentre domenica prossima giocheranno sul campo della Virtus Binasco, seconda forza del girone.

Risultati e Classifica - Promozione girone F