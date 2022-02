Calcio, Seconda Categoria: tra Superga e Cassolese un equo pareggio

La giornata nel girone Y di Seconda Categoria proponeva l’infuocato derby tra Superga e Cassolese che si è concluso con un salomonico pareggio (1-1). L'equilibrio ha infatti regnato al Pietro Buscaglia dove le due squadre si sono date battaglia fino all’ultimo minuto. Al vantaggio ospite realizzato da Cerrito nella prima frazione di gioco su calcio di rigore, ha risposto Guastella mettendo anch’egli a segno un penalty che ha riportato in parità il risultato per i padroni di casa. Superga che non trova la vittoria da cinque giornate, mentre la Cassolese raccoglie un altro punto importante nella rincorsa ai play-off.

Altra vittoria fondamentale per la Virtus Lomellina in casa nello scontro diretto con il Casarile (2-1 ). La capolista vince in rimonta grazie alle reti siglate da Ramella nella prima frazione e da Fisniku nel secondo tempo. Virtus che continua a ottenere risultati importanti e si conferma la squadra più continua dell’intero campionato. Ora a inseguire più da vicino la capolista c'è la sola Rosatese, staccata di 5 lunghezze.

Vittorie interne anche per il Certosa (2-0) contro il Bereguardo e per la Rosatese (1-0) contro il Lacchiarella. Pareggio invece tra Vellezzo Bellini e Gravellonese, mentre colpaccio del Borgo San Siro che in trasferta travolge per 0-4 il Gropello San Giorgio e per la prima volta esce dalla zona play-out. Turno di riposo per la Lomellina.