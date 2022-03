Calcio, Promozione: il Garlasco vince il derby con il Città di Vigevano (1-4) mentre il Robbio supera l'Alagna (4-0)

Il recupero del derby della prima giornata di ritorno del girone F di Promozione, andato in scena ieri sera al centro sportivo Antona fra Città di Vigevano e Garlasco, si è chiuso sull’1-4 per i gialloblù. Una gara subito indirizzata a proprio favore dagli ospiti, che al 6’ vanno in vantaggio grazie ad El Khaddar, che lascia partire un insidioso tiro-cross la cui traiettoria inganna Nucera. Al 17’ il Garlasco si rende ancora pericoloso con la coppia Losi-Castoldi ma Nucera neutralizza. È il preludio del gol del raddoppio che arriva un minuto dopo con Frasca, che imbeccato sul filo del fuorigioco salta Nucera e appoggia in rete. Al 29’ la gara dei ducali si complica ancora di più quando Pelli si fa espellere per proteste, lasciando i suoi sotto di due gol e con un uomo in meno. Al riposo si va sullo 0-2 per il Garlasco. All’8’ della ripresa il Città di Vigevano riesce ad accorciare le distanze con la rete di Limiroli assistito dal giovanissimo Lamaj. Lo stesso Lamaj al 20’ prova a rendersi pericoloso provando due volte la conclusione nella stessa azione, entrambe ribattute dalla difesa ospite. Al 26’ la rete che di fatto chiude il match a favore del Garlasco: dopo una palla recuperata a centrocampo, Castoldi si invola in contropiede e sigla l’1-3. Nei successivi venti minuti, i cambi apportati dai due allenatori non sortiscono alcun effetto. Il definitivo 1-4 lo segna ancora Castoldi, a pochi secondi falla fine, rendendo ancora più pesante il passivo per il Città di Vigevano.

Il Città incappa nella seconda sconfitta consecutiva, facendo dei passi indietro rispetto alle prestazioni dell’ultimo periodo. Il vantaggio accumulato sulla zona retrocessione è ora praticamente svanito, visto il solo punto di distanza dall’Alagna terz’ultimo in classifica. Domenica all’Antona arriverà il Landriano.

Il Garlasco invece si mette subito alle spalle la sconfitta contro il Vighignolo e sale a 23 punti, a +7 dalla zona retrocessione, attestandosi a metà della classifica. Domenica i gialloblù giocheranno sul campo del Binasco.

L’altro derby in programma nei recuperi della prima giornata di ritorno di Promozione fra Robbio e Alagna si è concluso sul punteggio di 4-0 per i granata. Una partita non giocata particolarmente bene sul piano tecnico da entrambe le squadre, ma a fare la differenza è stata la maggiore qualità della rosa di mister Dino Lavenia. Al 7’ il Robbio sblocca già la gara grazie all’attaccante classe 1998 Petrillo, che poi si ripete e al 20’ segna anche il 2-0 per i suoi, di fatto indirizzando la partita sui binari giusti per il Robbio. A questo punto l’Alagna prova a reagire, ma è più un moto d’orgoglio che una reazione organizzata. Al riposo si va sul 2-0 per il Robbio. Al 15’ della ripresa i padroni di casa chiudono definitivamente il match con la rete di Zanellati su assist di Petrillo, ieri sera vera e propria spina nel fianco della difesa biancoverde. Ad un quarto d’ora dalla fine arriva anche il 4-0 con una bellissima rete di Penna.

Federico Petrillo, attaccante del Robbio

Il Robbio sale quindi a 38 punti in classifica e si prepara al big match di domenica sul campo della capolista Magenta: una vittoria potrebbe riaprire scenari che sembravano ormai completamente accantonati.

L’Alagna non riesce a confermarsi dopo la vittoria di domenica scorsa. Complice la vittoria del Bressana, i biancoverdi occupano ora la terz’ultima posizione in classifica, entrando per la prima volta in zona retrocessione. Domenica per la squadra di mister Gandolfi in programma la trasferta contro l’Union Calcio Basso Pavese.

Risultati e Classifica - Promozione girone F