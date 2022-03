Calcio, Prima Categoria: il Castelnovetto spreca una chance, altro passo avanti del Mortara

Partita ricca di colpi di scena quella andata in scena a Castelnovetto. Contro la Cavese ne esce un pareggio per 1-1 che fa pensare a un'occasione persa per i padroni di casa che in caso di vittoria si sarebbero portati a un solo punto dal secondo posto del Vigevano. Ma si sa che nel calcio non c'è mai nulla di scontato. Dopo un quarto d'ora gli ospiti fruiscono di un calcio di rigore che Rainero sventa alla grande. Passano cinque minuti e il Castelnovetto passa in vantaggio grazie a Zacconi che sfrutta a dovere un cross di Signorelli. Il più sembra fatto, anche perchè alla mezz'ora la Cavese resta in dieci per l'espulsione di un suo giocatore (doppio giallo). L'undici di casa non riesce però ad approfittare della superiorità numerica e nella ripresa, sugli sviluppi di un contropiede, subisce addirittura la rete del pareggio. Nel finale la Cavese perde un altro effettivo sempre per doppia ammonizione e il Castelnovetto mette in atto un vero e proprio assedio, ma gli ospiti, pur ridotti in nove, riescono a difendersi con ordine. L'occasionissima arriva proprio all'ultimo respiro con Bilardo che però non riesce a concretizzare.

Positivo pareggio del Mortara che impatta 0-0 in casa contro la Mottese e si porta a un solo punto dallo Stradella, terz'ultimo. Come nella gara d'andata non si è vista tutta quella differenza di classifica tra le due squadre e alla fine forse tra i padroni di casa c'è un pizzico di rammarico perchè sul campo non si sono dimostrati inferiori e avrebbero potuto osare di più. Detto questo, la partita è stata molto contratta e non ha riservato troppe emozioni. Per il Mortara da segnalare solo una conclusione di Zimbardi e una di Bricco che ha scheggiato la parte alta della traversa. Da annotare poi al novantesimo l'espulsione di Mattioli per doppio giallo. Per il Mortara si avvicinano ora le sfide cruciali: dopo il derby con il Gambolò di domenica prossima, ci saranno infatti i confronti diretti con lo Stradella (in casa) e la Cavese per tentare il sorpasso in classifica nei confronti di queste due squadre.

Con grande orgoglio, ma senza fortuna, il Gambolò continua inutilmente a rincorrere il primo risultato positivo di questo suo travagliatissimo campionato. Anche ad Albuzzano i granata hanno sperato per tutto il primo tempo, chiuso sul nulla di fatto, ma poi nella ripresa i padroni di casa hanno sbloccato il risultato con Goretti e poi messo in sicurezza la partita con le altre segnature di Curreli e Viola. 3-0 il finale.