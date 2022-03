Calcio, Prima Categoria: il Vigevano si rialza e prende un buon punto a Pavia

Non è stato facile per il Vigevano mettersi alle spalle la delusione per la sfida persa con il Casteggio dove tutto è girato storto, ma quest'oggi i biancocelesti sono tornati in campo con l'intento di difendere il secondo posto in classifica che è comunque importante in chiave play-off. E il pareggio per 0-0 ottenuto a Pavia sul campo della Frigirola è di sicuro un risultato positivo, primo perchè ottenuto contro una diretta antagonista e poi perchè anche il Castelnovetto non è riuscito a fare meglio, pareggiando in casa per 1-1 contro la Cavese. Dunque il Vigevano resta secondo con tre lunghezze di vantaggio sull'accoppiata Frigirola-Castelnovetto e mantiene anche dieci punti sulla Mottese, quinta, fermata sullo 0-0 a Mortara. Una giornata quindi sostanzialmente positiva, anche se il Casteggio ha superato in casa il Siziano Lanterna (4-2) e allunga a +7, ma ormai come detto gli obiettivi sono altri.

Riguardo alla partita, il Vigevano, privo degli squalificati Scuteri (fermato due turni dal giudice sportivo per la “follia” di domenica scorsa) e Portaluppi, non si è accontentato del pareggio, ma nell'arco dei novanta minuti è stata la squadra che ha cercato con maggior insistenza la vittoria. Uno degli episodi chiave proprio in avvio quando Codagnone cerca di anticipare il portiere per tentare il pallonetto, ma viene travolto. Sembrerebbe rigore netto, ma l'arbitro fischia a sorpresa il fallo contro l'attaccante. Sempre nel primo tempo da annotare due occasioni sui piedi di Necchi, la prima conclusione viene neutralizzata dal portiere, mentre sulla seconda calcia alto evitando di servire lo smarcato Carnevale. Il Frigirola si fa invece vivo solo attorno al 15' con un tiro da fuori area alto di poco.

Nella ripresa la gara prosegue inizialmente sulla stessa falsariga del primo tempo, il Vigevano fa un buon possesso palla, ma non riesce a rendersi pericoloso. Dopo il quarto d'ora i biancocelesti accusano un calo a centrocampo e il Frigirola ne approfitta per prendere l'iniziativa. Al 25' Nugnes si mette in luce deviando in angolo una bella conclusione da fuori area di Bosio. Verso la mezz'ora Schianca, non al meglio, lascia il posto a Borrelli e il Vigevano torna a bussare in avanti. Su angolo battuto da Mangiarotti, Necchi tutto solo prova la rovesciata quando invece avrebbe potuto piazzarla di testa, la palla va alta. Al 35' Codagnone, ben imbeccato da Necchi, spara sul portiere; cinque minuti dopo Rigoli, sebentrato a Mangiarotti, serve in profondità Necchi che strozza il tiro agevolando l'intervento del portiere. Il pericolo maggiore il Vigevano lo corre nei minuti di recupero quando, sbilanciato in avanti, viene colto di sorpresa da un lancio lungo, Marchesin non riesce a intervenire e Bosio si invola ma giunto a pochi metri da Nugnes, invece di metterla in mezzo per Scotti, completamente libero, preferisce tirare e il portiere biancoceleste evita quella che sarebbe stata una beffa.

Vigevano Nugnes, Olivati, Marangon, Laboranti, Marchesin, Lagonigro, Mangiarotti (40' st Rigoli), De Carli, Codagnone, Carnevale Schianca (30' st Borrelli), Necchi. All. Conti.

Domenica prossima i biancocelesti torneranno al Dante Merlo per affrontare il Casorate.