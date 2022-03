Calcio Promozione, il Città di Vigevano torna alla vittoria con il Landriano (2-0)

Vittoria fondamentale quella ottenuta oggi dal Città di Vigevano, che all’Antona supera per 2-0 il Landriano allungando così nuovamente sulla zona retrocessione.

Al 7’ la prima occasione ce l’ha il Landriano con Turano, che si presenta davanti a Nucera bravo però a chiudere lo specchio all’avversario. La parte iniziale di gara rimane comunque molto equilibrata, senza altre particolari emozioni. I ducali sbloccano il punteggio al 24’, quando Cherif insacca di testa su cross di Cudicini dal versante di destra. Passano appena quattro minuti e il “Città” raddoppia con un altro colpo di testa, questa volta di capitan Lagonigro, che stacca perfettamente in area sull’angolo battuto da Damiani. Nella ripresa il Landriano prova a riaprire la gara, ma il primo pericolo lo crea solo al 22’, con il tiro di Oliveto fermato da Nucera. Al 38’ gli ospiti rimangono in dieci uomini per l’espulsione di Pignatiello. Da segnalare al 43’ un bel gesto di Lagonigro: il direttore di gara espelle il landrianese Zanon, commettendo un errore di valutazione evidente; il capitano del Città di Vigevano allora chiede all’arbitro di revocare il provvedimento, con quest’ultimo che torna sui suoi passi.

Il Città di Vigevano sale ora a 20 punti in classifica, allungando a +4 dalle zone pericolose, grazie anche alla sconfitta odierna dell'Alagna. Domenica prossima i ducali sono attesi a Robbio per il derby lomellino.

Qui le formazioni e il tabellino della gara:

Città di Vigevano: 1 Nucera, 2 Cudicini (17 Ragusa al 20′ st), 3 Rigoni, 4 Bilello, 5 Lombardo, 6 Lagonigro, 7 Cherif (18 Venezia P. al 42′ st), 8 Migheli, 9 Limiroli, 10 Damiani (14 Truzzi al 42′ st), 11 Brasca (16 Carlini al 20′ st). All. Imbriaco. A disposizione: 12 Vanzini, 13 Invernizzi, 15 Quagliato, 19 Lamaj, 20 Nicolò.

Landriano: 1 De Rosa, 2 Righini (17 Ortuani al 1′ st), 3 Pedrazzini, 4 Mercuri (15 De Chirico al 1′ st), 5 Pignatiello, 6 Rozloha, 7 Abate, 8 Panaccio (20 Zanon al 1′ st), 9 Rolfini (19 Omini al 21′ st), 10 Turano, 11 Spina (16 Oliveto al 21′ st). All. Livraghi. A disposizione: 12 Galli, 13 Adelfio, 14 Bisiacchi, 18 Tarantino.

Arbitro: Tosi di Busto Arsizio.

Marcatori: Cherif al 24′ pt, Lagonigro al 28′ pt.

Note: spettatori 50. Calci d’angolo 4-4. Ammoniti Spina, Brasca, Ortuani, Oliveto, Abate. Espulsi Pignatiello al 38′ st. Recupero 1′, 5′

