Calcio Promozione: colpaccio del Garlasco, 1-2 col Binasco! Sconfitte per Robbio e Alagna

Colpaccio del Garlasco di mister Maggi, che vince per 1-2 in casa della Virtus Binasco, prima di questa giornata seconda in classifica e principale antagonista del Magenta. La gara non è stata delle più spettacolari, complici anche le condizioni del campo di Binasco. A sbloccare il punteggio in favore dei gialloblù è Losi, che intorno al '25 lascia partire un tiro forte e preciso dai trenta metri su cui però il portiere avversario non è impeccabile. Nonostante il vantaggio la gara rimane molto bloccata, senza particolari squilli da parte di entrambe le squadre. Nella ripresa il Garlasco avrebbe l’occasione di portarsi sullo 0-2 con Pazzi, che però a tu per tu con il portiere non riesce a trovare l’angolo giusto. La gara sembra indirizzata ormai in favore dei gialloblù, quando al 43’ il Binasco trova la rete del pareggio grazie alla bellissima rete di Modoni, che con un tiro al volo sotto al sette batte un incolpevole Pisani. Nemmeno il tempo di esultare per i milanesi e il Garlasco trova la rete del vantaggio e della definitiva vittoria: su un lancio lungo Attolini trova un pallonetto perfetto a scavalcare l’estremo difensore del Binasco. Tre punti importanti per il Garlasco, che con questa vittoria si porta a +10 dalla zona retrocessione. Domenica prossima in programma Garlasco-Sedriano.

Il Robbio esce dalla trasferta sul campo della capolista Magenta con una sconfitta (1-2). Una giornata che lascia un po’ di amaro in bocca in casa granata: infatti, visto l’andamento della gara, i ragazzi di Lavenia avrebbero meritato un risultato ben diverso, che avrebbe senza ombra di dubbio riaperto il campionato. A sbloccare la gara è infatti il Robbio intorno al 15’ del primo tempo, grazie al colpo di testa di Penna, al suo secondo gol consecutivo dopo quello nel turno infrasettimanale. Nei restanti minuti del primo tempo i granata rimangono in controllo della gara, ma nel recupero, appena prima dell’intervallo, gestiscono male un angolo: sul rinvio lungo del portiere Piedinovi calcola male il rimbalzo, commettendo fallo dal limite. Sulla punizione, Pedrocchi si conferma un cecchino facendo 1-1 appena prima del riposo. Nella ripresa il Magenta, rinvigorito dal pareggio, cerca la vittoria che gli permetterebbe di allungare sulle inseguitrici, e al 15’ trova il vantaggio grazie a Cò. Alla mezz’ora il Robbio avrebbe anche la possibilità di pareggiare, quando il direttore di gara gli assegna un rigore. Sul dischetto si presenta come al solito Zanellati, il cui tiro però scheggia la traversa e finisce alto. La gara si chiude sul risultato di 2-1 per i padroni di casa. Il Robbio rimane perciò a 38 punti in classifica, forse abbandonando con il risultato di oggi ogni speranza di promozione diretta. Rimane vivo comunque l’obiettivo play-off, assolutamente raggiungibile dall’undici di Lavenia. Domenica prossima in programma il derby Robbio-Città di Vigevano.

Perde di una sola rete anche l’Alagna in casa dell’Union Basso Pavese (1-0). A decidere la gara in favore dei pavesi è stata la rete dell’attaccante Amaro. Una sconfitta che complica il cammino e la classifica dei biancoverdi, terz’ultimi in classifica con 16 punti all’attivo. L’Alagna ha anche fallito un rigore, episodio che ha sicuramente rappresentato un punto di svolta dell’intera partita. Domenica prossima a Ferrera Erbognone arriverà il Bressana, per uno scontro diretto che a questo punto della stagione diventa di capitale importanza.

Risultati e Classifica - Promozione girone F