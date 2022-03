Calcio, Seconda Categoria: si infiamma la lotta play-off, il Borgo oggi sarebbe salvo

Al Comunale di Cassolnovo finisce 1-1 l'atteso big match fra la Cassolese e la Virtus Lomellina capolista del girone Y di Seconda Categoria. I padroni di casa partono bene e disputano un buon primo tempo, trovando anche il gol del vantaggio con Varano. Nella ripresa la capolista non molla e alla mezz’ora di gioco pareggia con Khayat che dagli 11 metri non sbaglia il penalty concesso dall’arbitro. Virtus che resta a + 5 sulla Rosatese, costretta anche lei alla divisione della posta in palio sul campo della Gravellonese (1-1, pareggio lomellino di Zoppini nella ripresa), mentre la Cassolese si mantiene a un solo punto dalla zona play-off, stante anche il pareggio del Casarile in casa contro il Vellezzo Bellini.

Andrea Zoppini, autore del gol del pareggio per la Gravellonese

La lotta per le prime cinque posizioni si infiamma, complice anche la nuova caduta della Lomellina sul campo del Borgo San Siro (1-0) che grazie a questo successo, il secondo consecutivo, si porta fuori dalla zona “play out”. Nonostante le numerose assenze, i padroni di casa sono riusciti a imporsi grazie a una rete siglata da Cassini intorno al 25' della ripresa. Sempre in ottica play-off, importanti le vittorie del Bereguardo, 3-1 contro il Lacchiarella, e del Certosa, che ne rifila 4 contro 1 al Gropello San Giorgio. Turno di riposo infine per il Superga.