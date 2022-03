Calcio, insulti razzisti ad un ragazzo del Città di Vigevano: partita sospesa

Uno di quegli episodi purtroppo ancora troppo frequenti nel nostro paese è accaduto ieri sera a San Colombano al Lambro, dove gli Allievi Under17 Regionali del Città di Vigevano stavano disputando una gara di recupero contro la squadra locale. Durante il match un attaccante di colore del Città di Vigevano avuto un battibecco con il suo diretto avversario, come ne succedono tanti in campo durante una partita di calcio. Dopo qualche spintone di troppo tra i due ragazzi, dalla tribuna il padre del tesserato del Sancolombano si è rivolto al giovane vigevanese con insulti a sfondo razziale, rendendo la situazione inevitabilmente tesa tra le due squadre e sugli spalti.

Il direttore di gara, come da regolamento, ha allora sospeso la partita in attesa che l’autore degli insulti venisse allontanato e che ci fossero nuovamente le condizioni per riprendere il gioco. Tutto lo staff tecnico e i compagni del ragazzo, visibilmente scosso e triste per l’accaduto, hanno però deciso di non scendere più in campo, per dimostrargli il totale sostegno della squadra.

Ora il Città di Vigevano aspetta il giudice sportivo, che molto probabilmente comminerà la sconfitta a tavolino ai ducali. L’orientamento della società è però quello di non fare ricorso, dando un segnale chiaro: totale sostegno alla decisione presa dalla squadra che ha espresso solidarietà verso un proprio compagno ingiustamente insultato e discriminato. Tutto questo, a prescindere dai risvolti che il risultato potrebbe avere in termini sportivi.

L’Informatore Vigevanese esprime la più totale solidarietà al ragazzo.