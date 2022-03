Calcio, Prima Categoria: Mortara a valanga sul Gambolò (0-6)

Derby lomellino sulla carta scontato quello che ha opposto quest'oggi il Gambolò, ultimo in classifica a zero punti, al Mortara che sta attraversando un buon momento. Una gara che l'undici di mister Buttè ha comunque affrontato con attenzione perchè sarebbe stato deleterio mancare la vittoria in questo particolare momento della stagione. E per il Mortara non ci sono stati problemi, dice tutto il risultato: 0-6. La gara si è messa subito in discesa per gli ospiti grazie al gol di Cherif dopo un quarto d'ora. Il raddoppio è arrivato al 24' con un rigore trasformato da Zimbardi, poi al 35' la terza marcatura di Amicha. Nella ripresa, con i padroni di casa ridotti in dieci, è stato ancora più facile per il Mortara amministrare la partita e arrotondare il punteggio. Il 4-0 è stato firmato dal difensore Tummarello, poi Sherif ha messo a segno la sua seconda rete con una spettacolare mezza rovesciata e infine Oneta ha chiuso le marcature.

In classifica il Mortara ha scavalcato lo Stradella e si trova ora a soli due punti da Cavese e Siziano Lanterna, ovvero dalla quota salvezza. Fondamentali saranno le prossime due gare, due confronti diretti: i lomellini, infatti, ospiteranno domenica prossima lo Stradella, mentre poi si recheranno a Cava Manara.