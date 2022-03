Calcio, Promozione: il "Città" espugna Robbio (0-2) e vede la salvezza

Colpo grosso del Città di Vigevano che con un perentorio 2-0 espugna Robbio e incassa un successo che lo colloca ora a +6 dalla zona calda della classifica. Nel Robbio manca Zanchi, al Policlinico di Pavia dopo il terribile incidente di martedì sera sulla strada del ritorno dall'allenamento. Non convocati anche Penna e Nagi, i suoi due compagni di viaggio ancora scossi per il sinistro.

Il Città mantiene il possesso palla su un Robbio decisamente confusionario che si rende però pericoloso in due occasioni: la prima al 13' con Zanellati servito in area che prova a piazzare al volo il tiro nell'angolino con la palla che esce di poco, la seconda al 25' con Petrillo che sfiora di testa un cross di Zanellati solo davanti all'estremo difensore avversario. I ducali rispondono con un colpo di testa sul primo palo di Di Stefano parato non senza difficoltà dal portiere granata.

Limiroli difende palla sui due centrali del Robbio Cuccu e Procopio (foto Daniele Piedinovi)

Alla ripresa delle ostilità il Città si rende subito pericoloso al 47': un retropassaggio mette in difficoltà l'estremo di casa che riesce a sventare. È il preludio del gol che arriva cinque minuti dopo: perfetto Migheli a servire Brasca che supera il portiere di casa. La reazione dei granata non produce frutti, anzi è ancora il Città di Vigevano a sfiorare il raddoppio con Limiroli. Nel frattempo il Robbio perde per infortuni muscolari sia Zanellati che Petrillo. I ducali chiudono i conti al 32' con Ragusa da poco entrato che, servito da uno splendido lancio di Pelli, mette in cassaforte il risultato. Non succede più nulla. Unica nota l'espulsione per doppia ammonizione di Serra in chiusura di match.

Robbio Libertas Khudyy, Serra (32' st Baldi), Pisati, Contiero, Coccu, Procopio, Furini, Carvalho (16' st Stara), Meneghetti, Zanellati (19' st Giovagnini), Petrillo (27' st Spano). All. Lavenia.

Città di Vigevano Nucera, Di Stefano, Rigoni, Carlini, Lombardo, Lagonigro, Brasca (20' st Ragusa, 36' st Truzzi), Migheli, Limiroli, Damiani (41' st Nicolò), Pelli (45' st Lamaj). All. Imbriaco.