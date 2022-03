Calcio, Seconda Categoria: il Superga torna in corsa per i play-off

Torna a vincere e a sperare in un piazzamento play-off il Superga che in casa batte il Borgo San Siro per 3-1. I granata chiudono il primo tempo in vantaggio grazie alla rete siglata da Bianchi. Nella ripresa Guastella firma il raddoppio e dopo una manciata di minuti uno scatenato Bianchi realizza il tris con un pallonetto. Gli ospiti trovano il gol della bandiera con Quaglia su calcio di punizione. Superga che si avvicina ai “play off” grazie alla sconfitta del Casarile e ai pareggi delle altre squadre che lo precedono in classifica.

Rallenta la Cassolese, fermata in casa del Vellezzo Bellini sul punteggio di 1-1. I biancoazzurri partono forte trovando il gol nei primi 15’ con Cerrito. Entusiasmo subito placato da Leone che rimette in pari il match. Cassolese che, nonostante il pareggio, allunga la serie positiva di risultati, ma perde un'occasione per guadagnare punti sulle dirette antagoniste ai play-off

Colpaccio in chiave salvezza della Gravellonese che si impone in trasferta contro il Lacchiarella per 1-3. Gli ospiti grazie alle reti di Nichele, Zoppini e Bedon conquistano tre punti pesantissimi scavalcando il Vellezzo Bellini e agganciando il Gropello San Giorgio al quart'ultimo posto.

Approfittando del turno di riposo della capolista Virtus Lomellina, la Rosatese si porta a soli due punti dalla vetta superando in casa per 3-0 il Casarile. Pareggi interni infine sia per la Lomellina Calcio (1-1 contro il Certosa ) che per il Gropello San Giorgio (1-1 contro il Bereguardo).