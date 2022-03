Calcio, Prima Categoria: il Vigevano si sblocca, 4-0 al Siziano Lanterna

Dopo tre partite senza gol il Vigevano si sblocca rifilando un 4-0 al Siziano Lanterna, vittoria salutare per il morale e per tenere botta alle altre rivali nella corsa al secondo posto, ovvero Frigirola e Castelnovetto che quest'oggi hanno vinto pure loro. La situazione di classifica resta pertanto invariata con i biancocelesti appaiati ai pavesi, mentre l'undici di Ruzzoli segue a tre lunghezze ma con una gara in meno. Di positivo c'è il fatto che il Vigevano si è ripreso 10 punti di vantaggio sulla Mottese, sconfitta proprio dalla Frigirola (2-0), questo alla vigilia dello scontro diretto di domenica prossima a Motta Visconti.

Nonostante la giornata primaverile, solo una quarantina di spettatori in tribuna al Dante Merlo: siamo ai minimi storici (foto Marinoni)

E veniamo alla partita. Il Vigevano ha il grande merito di sbloccare rapidamente il risultato. All'11', su un lancio dalla destra, Necchi anticipa nell'area piccola portiere e difensori troppo statici. Tre minuti dopo il Lanterna ha l'occasione per pareggiare con un bel tiro al volo di Mercanti che viene ottimamente neutralizzato da Nugnes. Passato il pericolo, il Vigevano torna a farsi vedere in avanti. Poco dopo la mezz'ora una conclusione da fuori area di Portaluppi sfiora l'incrocio, due minuti dopo lancio di 40 metri di Marangon per Necchi il cui tiro sorvola di poco la traversa.

Necchi mette a segno la sua personale tripletta (foto Marinoni)

Ripresa. Attorno al 20' due grandi occasioni sui piedi di Mangiarotti: prima, ben imbeccato a centro area, viene rimpallato, poco dopo calcia alto da ottima posizione. Al 25' il Lanterna rimane in dieci per l'espulsione di Morgese e tutto diventa più facile per il Vigevano anche se al 29' Nugnes deve intervenire quasi alla disperata su Carbone presentatosi a tu per tu. Passano però due minuti e il Vigevano raddoppia: Codagnone va via sulla fascia sinistra e smista a Necchi che, entrato in area, scarta un difensore e poi fa partire un tiro a giro su cui Perrone non può nulla. Al 34' Necchi fa tripletta sfruttando un bell'assist di Portaluppi che lo smarca solo davanti al portiere. Ormai non c'è più partita e l'attenzione si sposta sulla panchina del Siziano che richiede l'intervento dell'ambulanza per Fugazza che, caduto male a terra dopo un contrasto di gioco, necessita di accertamenti. Al 45' c'è ancora tempo per il quarto gol, lo realizza Portaluppi su assist di Toso. Subito dopo l'arbitro fischia la fine anticipata del match nonostante avesse già indicato i tre minuti di recupero.

Portaluppi chiude le marcature al novantesimo

Vigevano 1921 Nugnes, T. Laboranti, Marangon, M. Laboranti, Marchesin, Lagonigro (15' st De Carli), Portaluppi, Borrelli, Codagnone (44' st Besostri), Mangiarotti (32' st Rigoli), Necchi (34' st Olivati). All. Conti.