Il Città di Vigevano viene beffato nel recupero, con l'Union Basso Pavese è 1-1

Continua il momento positivo del Città di Vigevano, che sul campo dell’Antona pareggia 1-1 con l’Union Basso Pavese. I ducali partono subito con la voglia giusta e nei primi minuti si rendono pericolosi prima con Di Stefano e poi con Limiroli. I pavesi si fanno vedere dalle parti di Nucera con Amaro, la cui conclusione si stampa sulla traversa. Al 30’ Limiroli, innescato da Damiani, colpisce il palo, mentre pochi minuti dopo è ancora Di Stefano a rendersi pericoloso, ma l’estremo difensore ospite ancora una volta salva tutto con un intervento provvidenziale. Al riposo si va sullo 0-0. L’inizio della ripresa non riserva particolari emozioni, ma ad andare in vantaggio intorno al 25’ è il “Città”: su un cross di Rigoni, Cherif non riesce a concludere di testa e il pallone arriva a Pelli, che fa partire un missile su cui il portiere non può nulla, portando avanti i suoi. Al 41’ l’incomprensione tra Cherif e Cudicini davanti alla porta dei pavesi impedisce ai ducali di raddoppiare, e in pieno recupero arriva la beffa. Sugli sviluppi di un calcio da fermo, Amaro è il più lesto di tutti e supera un incolpevole Nucera. Con questo pareggio il “Città” sale a 24 punti in classifica, tenendosi a +4 dalla zona retrocessione. Mercoledì nel turno infrasettimanale i ducali giocheranno sul campo della Virtus Binasco, mentre domenica saranno ospiti del Vittuone.

