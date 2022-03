Calcio, Seconda Categoria: slancio salvezza di Gravellonese e Gropello San Giorgio

Ancora una vittoria nel girone O di Seconda Categoria per la Gravellonese che a Bereguardo si impone per 0-1, grazie alla rete di Nichele su assist di Zoppini. Ospiti che ottengono il quarto risultato utile consecutivo, portandosi a +2 dalla zona “play out”. Anche il Gropello San Giorgio vince con il minimo scarto, a farne le spese è la Lomellina, e pure i biancoviola oggi sarebbero salvi. Il Borgo San Siro crolla invece in casa contro la Virtus Lomellina per 1-4. La capolista continua così a spingere sull’acceleratore, avvicinandosi sempre più al traguardo finale, conquistando tre punti fondamentali grazie alla tripletta firmata da Redi e alla marcatura di Sala. Non molla però la Rosatese, sempre a due punti dalla vetta grazie al successo per 2-0 ottenuto sul campo della Cassolese con reti di Croci e Della Torre. Passo falso per i biancoazzurri, che rimangono ugualmente in corsa per i play off anche per i tentennamenti delle più dirette rivali. A vincere infatti è il solo Casarile (2-1 al Lacchiarella), mentre il Superga non ne approfitta, bloccato sullo 0-0 in trasferta contro il Certosa. Turno di riposo infine per il Vellezzo Bellini.