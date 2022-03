Calcio, Promozione: il Città di Vigevano cade a Binasco nel turno infrasettimanale (2-0)

Il Città di Vigevano di mister Imbriaco cade in casa della quotata Virtus Binasco nel turno infrasettimanale andato in scena ieri sera, valido per il recupero della diciassettesima giornata (2-0). Il primo tempo della gara risulta essere molto equilibrato, regalando però pochissime emozioni. L’unica occasione degna di nota è per i padroni di casa, con Lombardo che riesce a servire una palla invitante al centro dell’area ducale, non sfruttata però dai suoi compagni. Nella ripresa la girandola dei cambi imprime nuova linfa al match, e proprio uno dei nuovi ingressi nel Binasco risulta decisivo al 16’, a pochi secondi dal suo ingresso in campo. Infatti, Cesana sfrutta un errore della difesa vigevanese e supera Nucera per portare i suoi in vantaggio. Al 21’ il Binasco si complica la vita con un retropassaggio che quasi permette al “Città” di pareggiare. Nei minuti successivi i due allenatori cercano di modificare assetto con i cambi rimanenti, ma al 37’ il vigevanese Di Stefano trattiene vistosamente un attaccante dei padroni di casa in piena area. L’arbitro assegna il rigore ed espelle il giocatore ducale. Sul dischetto si presenta Ruggieri che non sbaglia siglando il definitivo 2-0 e decretando la vittoria in favore della sua squadra. Il Città rimane perciò a 24 punti in classifica, vedendo il suo vantaggio sulla zona retrocessione ridotto a tre punti, visto che il Vistarino ha pareggiato ieri sera sul campo della Viscontea Pavese. Domenica i ducali giocheranno sul campo del Vittuone un’altra partita importantissima per l’obiettivo salvezza.

Risultati e Classifica - Promozione girone F