Calcio, Promozione: Robbio e Alagna sconfitte, il Garlasco non va oltre il pareggio con il Locate

Non riesce a dare continuità ai propri risultati il Robbio, che perde per 1-3 in casa il match infrasettimanale contro il Landriano nel recupero della diciassettesima giornata, fornendo una prestazione decisamente sottotono. I granata vanno in vantaggio intorno al 15’ grazie all’attaccante esterno Furini. A cavallo dell'intervallo però il Landriano riesce a ribaltare il risultato, prima grazie al rigore trasformato da Zanon e poi con uno sfortunato autogol di un giocatore granata. Nel finale la rete di Oliveto chiude definitivamente i giochi decretando l'assegnazione dei tre punti al Landriano. Il Robbio rimane fermo a 41 in classifica, mantenendo la quarta posizione in classifica e quindi i play-off. Domenica i ragazzi di mister Lavenia giocheranno contro il Vistarino in trasferta.

Il Garlasco non riesce ad andare oltre lo 0-0 in casa contro il fanalino di coda del girone Locate. La partita ha regalato poche emozioni, risultando molto bloccata. Sicuramente questa rappresenta un’occasione persa per la squadra di mister Maggi, che con una vittoria avrebbe ipotecato seriamente la salvezza, staccando ancora di più la zona calda. Il Garlasco sale a 28 punti in classifica, mantenendo perlomeno invariato il proprio vantaggio sulla zona retrocessione (+7). Domenica i gialloblù ospiteranno la capolista Magenta.

Altra sconfitta per l’Alagna di mister Stefano Gandolfi, che perde per 2-1 in casa dell’Accademia Vittuone. I biancoverdi sono passati in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete del classe 2002 Salviotti, ma si sono poi fatti rimontare dalla doppietta di Arioli. L’Alagna rimane a 17 punti in piena zona retrocessione. Ora la salvezza diretta dista ben sei lunghezze. Domenica i biancoverdi giocheranno in casa contro il Virtus Binasco secondo in classifica.

Risultati e Classifica - Promozione girone F