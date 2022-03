Calcio, Promozione: il Città di Vigevano viene sconfitto a Vittuone (1-0)

Il Città di Vigevano incappa nella seconda sconfitta consecutiva sul campo dell’Accademia Vittuone (1-0). I ducali partono forte e al 3’ si rendono già pericolosi con il duo Limiroli-Pelli, con il primo che serve il secondo che manca però l’aggancio. Al 9’ si fanno vedere per la prima volta i milanesi, che però sciupano una grande chance con Arioli. Da qui succede poco fino al 40’, quando Limiroli in contropiede serve perfettamente Pelli che controlla e lascia partire un tiro potente e preciso che però si stampa sul palo interno ed esce dallo specchio della porta. Al 44’ c’è un episodio dubbio, il classico “gol fantasma”: sul tiro al volo di Limiroli il portiere del Vittuone non trattiene e allontana la palla in un secondo momento; l’impressione è che la sfera fosse entrata totalmente. Nella ripresa i biancoazzurri si rendono ancora pericolosi sempre con Pelli e Limiroli e poi di nuovo con un diagonale di Damiani su cui l’estremo difensore dei padroni di casa si supera con un grande intervento. Il “Città” continua a spingere e a macinare gioco ed occasioni, ma al 26’ arriva la doccia fredda con il vantaggio del Vittuone siglato da Arioli, che a pochi passi da Nucera è glaciale nel piazzare il pallone. Negli ultimi venti minuti nemmeno l’assetto ultra-offensivo proposto da Imbriaco riesce a sortire effetti, e i milanesi si aggiudicano i tre punti. Il Città di Vigevano si mantiene a +3 dalla zona retrocessione, dato che il Vistarino ha perso in casa contro il Robbio. Domenica prossima i ducali sfideranno il Bressana sul campo dell’Antona, un appuntamento fondamentale per la salvezza e da non sbagliare per nessuna ragione.

