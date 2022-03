Calcio Promozione: il Magenta reclama per le traverse troppo basse, sconfitta a tavolino per il Garlasco?

Quantomeno curioso l’episodio che ha visto protagonista oggi il Garlasco. La sfida casalinga contro la capolista Magenta non è andata in scena, perché gli ospiti hanno presentato una riserva al direttore di gara riguardo all’altezza delle porte. Secondo i milanesi, infatti, le porte del comunale di Garlasco non erano dotate dell’altezza minima stabilita dal regolamento. Il Magenta ha quindi fatto richiesta di non giocare la gara, che è per ora stata rinviata. Bisognerà vedere però a questo punto cosa deciderà il giudice sportivo, ma il rischio di sconfitta a tavolino per i gialloblù c’è. Con il comunicato di giovedì prossimo, infatti, si capirà se il giudice decreterà semplicemente un rinvio chiedendo alle squadre di trovare una nuova data per giocare, oppure se comminerà la sconfitta a tavolino alla squadra di mister Maggi.

Il Robbio di mister Lavenia si mette alle spalle la sconfitta nel turno infrasettimanale vincendo in trasferta sul campo del Vistarino una gara non semplice, contro una squadra a caccia dei punti per la salvezza (0-1). I granata hanno dominato il gioco per gran parte del match, rischiando nulla se non nei minuti finali in cui i padroni di casa hanno tentato il forcing per cercare il pareggio. Il gol che regala la vittoria ai granata è stato segnato da Penna, bravo ad arrivare a rimorchio sul cross in mezzo di Carvalho e ad insaccare intorno al 15' della ripresa. Con questi tre punti la squadra di mister Lavenia consolida il quarto posto e quindi l’obiettivo play-off. Domenica prossima a Robbio arriverà il Garlasco per il derby lomellino.

Altra sconfitta per l’Alagna di mister Stefano Gandolfi, che perde per 0-2 in casa contro la Virtus Binasco. I milanesi si sono imposti grazie ai gol di Naldi e Ruggeri. Complice la sconfitta del Bressana, i biancoverdi sono sempre a sei lunghezze dalla salvezza diretta. Domenica prossima l’Alagna giocherà in casa del Sedriano.

Risultati e Classifica - Promozione girone F