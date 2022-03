Calcio, Seconda Categoria: la Cassolese fa il suo ingresso nella zona play-off

Vittoria in rimonta per la Cassolese sul campo del Lacchiarella per 1-2; decisive le reti di Peloso e Zimbardi che consentono ai biancoazzurri di entrare nella zona “play off “, complice anche la caduta del Bereguardo, in casa contro la Lomellina per 0-1.

Vittoria importante anche per il Superga che contro il Gropello San Giorgio, grazie alla rete di Cassini, conquista tre punti fondamentali per la rincorsa delle prime posizioni portandosi a un solo punto dal quinto posto condiviso da Cassolese e Bereguardo.

La Virtus Lomellina non conosce la parola sconfitta, anche oggi grazie alla marcatura di Fiorani la capolista torna a casa vittoriosa contro il Certosa, portando a 5 i punti di vantaggio sulla Rosatese che oggi ha osservato il turno di riposo.

Interrompe invece l’ottima striscia di risultati positivi la Gravellonese che perde in casa per 1-2 contro il quotato Casarile. Al momento gli arancioverdi sarebbero ancora in salvo al pari del Gropello San Giorgio. Non riescono infatti ad approfittarne appieno Vellezzo Bellini e Borgo San Siro che chiudono sul nulla di fatto il confronto diretto.