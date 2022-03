Calcio Eccellenza, Fabio Andolfo esonerato dal Pavia dopo appena un mese

È durata solo un mese l’avventura del vigevanese Fabio Andolfo sulla panchina dell’AC Pavia 1911, squadra erede del vecchio Pavia iscritta al campionato di Eccellenza. Con un comunicato apparso nella serata di ieri sul sito ufficiale della società, il Pavia ha confermato l’esonero per Andolfo decidendo di richiamare alla guida della squadra Giuseppe Fiorito, a cui proprio Andolfo era subentrato: “AC Pavia 1911 comunica che, dopo un lungo confronto fra il direttore generale Antonio Dieni e la squadra, con il beneplacito del presidente Nucera, è stato deciso di sollevare dall’incarico l’attuale allenatore Fabio Andolfo, e di richiamare in panchina Giuseppe Fiorito”. Fatale per l’allenatore vigevanese l’ultima gara, coincisa con la sconfitta per 2-1 in casa del fanalino di coda Settimo Milanese in una partita che si presentava come fondamentale per alimentare le speranze di salvezza della società pavese.