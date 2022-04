Calcio, Prima Categoria: Castelnovetto beffato al 92' dall'Albuzzano

Continua il momento poco felice del Castelnovetto, sconfitto all'ultimo minuto di recupero ad Albuzzano a causa di una sfortunata deviazione di Scafidi. I lomellini stanno accusando in questa fase della stagione le numerose assenze (fra l'altro il portiere titolare Rainero è stato operato al ginocchio, mentre Bilardo ha lasciato la squadra per motivi personali), ma anche gli episodi non stanno girando a favore.

La gara di quest'oggi è stata giocata prevalentemente a centrocampo, poche le occasioni di rilievo e il pareggio a reti bianche sarebbe stato la diretta conseguenza. Invece su una punizione calciata dalla tre quarti, la classica palla buttata nel mezzo a fine partita, la sfera schizza sulla testa di Scafidi ed entra in rete.

Con questa sconfitta il Castelnovetto scivola a -7 dal terzo posto attualmente occupato dal Vigevano, anche se la squadra di mister Ruzzoli, a differenza dei biancocelesti, ha già osservato il turno di riposo. In chiave play-off risulteranno decisivi i due scontri diretti in programma a breve contro la Frigirola e lo stesso Vigevano.

Questa domenica ha invece osservato il turno di riposo il Mortara: considerando la sconfitta della Cavese e il pareggio del Siziano Lanterna, ora la quota salvezza per l'undici di mister Buttè dista tre punti.