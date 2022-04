Calcio, Prima Categoria: Vigevano sempre a meno 2 dalla Frigirola

Scontato successo del Vigevano nel derby contro il fanalino di coda Gambolò (4-0), anche se i biancocelesti hanno disputato probabilmente la peggior gara di questa stagione, mancando totalmente nell'approccio. E dire che i padroni di casa sbloccano subito il risultato dopo neanche due minuti: su un lancio lungo Codagnone scatta sul filo del fuorigioco e appena entrato in area fa partire un tiro al volo a incrociare. Nel primo tempo il Vigevano ha altre occasioni con lo stesso Codagnone, Mangiarotti e Necchi, ma il risultato resta invariato all'intervallo. Nella ripresa, al 24' Necchi recupera palla sulla tre quarti, salta l'uomo, ma viene travolto appena fuori area da Signorelli in uscita: rosso per il portiere del Gambolò e sul calcio di punizione dal limite Codagnone sorprende sul suo palo il neo entrato Ferri. Alla mezz'ora terzo gol del Vigevano: su lancio in profondità Necchi arriva sul fondo e mette in mezzo per l'accorrente Borrelli che appoggia in rete. Cinque minuti dopo Necchi si ripete e questa volta l'assist è per Mangiarotti.

Il quarto gol realizzato da Mangiarotti (foto Anna Fazzi)

In classifica il Vigevano resta terzo a due lunghezze dalla Frigirola, vittoriosa sullo Stradella, mentre guadagna altri tre punti sul Castelnovetto, sconfitto di misura ad Albuzzano ed ora a -7, seppur con una partita in meno; la Mottese, quinta, scivola invece a -12 dopo lo 0-0 di Siziano. Domenica prossima il recupero della prima delle cinque gare non disputate a inizio anno, a Stradella.

Vigevano 1921 Scuteri, Olivati (Spigolon), Portaluppi (Toso), Borrelli (Besostri), T. Laboranti, Lagonigro, Mangiarotti, De Carli, Codagnone (Tino), Rigoli (Turka), Necchi. All. Conti.