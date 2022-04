Calcio, Promozione: il Città di Vigevano stende il Bressana (3-0)

Il Città di Vigevano ottiene un successo netto nello scontro diretto casalingo contro il Bressana, ponendo così un’altra mattonella importante in chiave salvezza e mettendosi alle spalle gli ultimi risultati negativi (3-0). I ducali si sono portati in vantaggio al 25’ del primo tempo grazie alla rete di Bilello, che insacca sulla ribattuta di un suo stesso tiro dopo aver raccolto il cross di Pelli. Al 38’ il “Città” riesce a portarsi sul doppio vantaggio quando Limiroli viene atterrato in area. Il direttore di gara assegna il penalty e Pelli con freddezza spiazza il portiere per il 2-0, risultato su cui si va al riposo. Nella ripresa i ducali amministrano il risultato, e intorno alla mezz’ora riescono a siglare anche il 3-0 sempre con Pelli, autore di una bellissima rete. Con questa vittoria il Città di Vigevano sale a 27 punti, riportandosi a +6 dalla zona retrocessione. La prossima giornata i ducali giocheranno ancora in casa contro il Vistarino. Una vittoria, porterebbe i biancoazzurri a +9 dalla zona retrocessione a quattro giornate dal termine.

Città di Vigevano Nucera, Cudicini, Rigoni, Bilello, Lombardo (44' st Truzzi), Di Stefano, Ragusa, Migheli (38' st Quagliato), Limiroli, Damiani (31' st Carlini), 11 Pelli. All. Imbriaco.