Calcio, Promozione: Robbio-Garlasco a reti bianche, l’Alagna cade a Sedriano

Finisce 0-0 il derby lomellino di Promozione tra Robbio e Garlasco, valido per la ventottesima giornata. Le maggiori occasioni nel corso della gara le hanno avute i granata, che però non sono riusciti a concretizzare. La più eclatante ha visto il Robbio prendere due legni nella stessa azione: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla arriva sul secondo palo e Piedinovi la rimette in mezzo di testa, una deviazione fa finire la sfera sul palo interno, sulla ribattuta successiva un altro giocatore del Robbio calcia prendendo quello esterno. Un pareggio che serve decisamente di più al Garlasco, che sale a 29 punti portandosi a +8 dalla zona retrocessione. Domenica prossima i gialloblù ospiteranno l’Accademia Vittuone. Il Robbio invece viene agganciato dal Sedriano a quota 45 punti. Se il campionato finisse oggi, i granata sarebbero fuori dai playoff, visti i 9 punti di distanza dalla seconda posizione. Nel prossimo turno, la squadra di Lavenia giocherà in casa del fanalino di coda Locate.

Ennesima sconfitta per l’Alagna di mister Stefano Gandolfi, questa volta in casa del Sedriano (1-0). Fatale per i biancoverdi la rete siglata da Paoluzzi a metà del primo tempo. L’Alagna rimane in piena zona retrocessione con 17 punti all’attivo, a sei lunghezze dalla salvezza diretta.