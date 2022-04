Calcio, Seconda Categoria: il Superga tiene il passo della Cassolese

Il Superga travolge la Lomellina per 1-5. Tre punti importantissimi per i granata che si mantengono a un solo punto dal quinto posto occupato dalla Cassolese, ma con una gara in meno. Nel corso del primo tempo netto dominio degli ospiti che in mezz’ora si portano sul 0-3, grazie a Bianchi e alla doppietta di Guastella, prima del riposo arriva su rigore il gol della Lomellina. Nella ripresa continua il netto dominio dei vigevanesi che rifilano altri due gol ai padroni di casa con Bianchi e Boniolo.

La Cassolese si aggiudica di misura (1-0) il derby con la Gravellonese. Primo tempo dominato dai biancoazzurri, che realizzano il gol su rigore con Sidonio. Nella ripresa la partita rimane equilibrata, ma il risultato non cambia più. Questo risultato consente alla Cassolese di infilare altri tre punti fondamentali per mantenersi in quota “play off“.

Pareggia invece la capolista Virtus Lomellina sul campo del Gropello San Giorgio. Questo risultato permette alla Rosatese (vittoria in trasferta sul campo del Borgo S. Siro per 0-3) di accorciare e portarsi a -3 dalla vetta.

Il Certosa rifila tre gol al Velezzo, risultato che consente ai pavesi di scavalcare il Casarile che non va oltre il pareggio per 2-2 con il Bereguardo.scavalcando momentaneamente il Casarile. Turno di riposo infine per il Lacchiarella.