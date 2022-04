Calcio, Promozione: il Città di Vigevano si arrende al Vistarino (0-3)

Il Città di Vigevano non riesce a bissare il successo di domenica scorsa e cade in casa contro il Vistarino per 0-3. Nel primo tempo succede poco, con gli ospiti che hanno l’occasione più ghiotta sui piedi di Arodi che da solo nel cuore dell’area calcia però a lato. A riposo si va sullo 0-0. La prima parte della ripresa comincia sulla falsa riga della prima frazione di gioco dato che non si registrano particolari emozioni, e anche i cambi, almeno in un primo momento, non riescono ad incidere sulla partita. La gara può essere sbloccata solo da un episodio, e questo arriva al 34’ del secondo tempo quando Manzoni insacca sugli sviluppi di un angolo portando in vantaggio il Vistarino. Il “Città” non riesce a reagire e i pavesi tra il 42’ e il 44’ mettono al sicuro il risultato: prima con Miccoli, che in contropiede batte Nucera, poi con Cupello che fa partire un diagonale chirurgico sfruttando un errore in disimpegno della squadra ducale. Con questa sconfitta il “Città” rimane a 27 punti in classifica, rimanendo fuori dalla zona play-out grazie alla miglior differenza reti rispetto alla Viscontea Pavese. Nel turno infrasettimanale di giovedì 14 aprile alle 20.30, i ducali giocheranno in casa contro il fanalino di coda Locate.

Risultati e Classifica - Promozione girone F

Qui le formazioni e il tabellino della gara:

Città di Vigevano: 1 Nucera, 2 Di Stefano, 3 Rigoni, 4 Bilello, 5 Lombardo (19 Lamaj al 36′ st), 6 Lagonigro, 7 Ragusa (13 Cudicini al 23′ st), 8 Migheli (17 Carlini al 36′ pt), 9 Cherif, 10 Damiano, 11 Pelli. All. Imbriaco. A disposizione: 12 Cerri, 14 Truzzi, 15 Quagliato, 16 Venezia F., 18 Venezia P., 20 Nicolò.

Vistarino: 1 Migliari, 2 Tezzoni, 3 Manzoni, 4 Praticò, 5 Cozzi, 6 Boneschi, 7 Cupello, 8 Zerbo, 9 Arodi (14 Miccoli al 24′ st), 10 Baldini (15 Fogu al 28′ st), 11 Aliprandi. All. Sconfietti. A disposizione: 12 Amato, 13 Pisano, 16 Zanoni, 17 Gennari, 18 Sconfietti, 19 Vitali.

Arbitro: Savoldi di Bergamo.

Marcatori: Manzoni al 34′ st., Miccoli al 42′ st, Cupello al 43′ st

Note: spettatori 100. Calci d’angolo 6-5. Ammoniti Rigoni, Pelli, Tezzoni, Boneschi, Cupello. Recupero 3′.