Calcio, Promozione: pareggi per 2-2 per Robbio e Alagna, il Garlasco perde col Vittuone

Il Robbio ottiene solo un pareggio in casa del fanalino di coda Locate (2-2). Dopo essere stati in doppio svantaggio, i granata hanno avuto un’ottima reazione, riuscendo perlomeno a portare via un punto. Nel primo tempo a tenere il pallino del gioco sono i padroni di casa, che schiacciano il Robbio nella propria metà campo. Il Locate passa in vantaggio intorno al 30’ di primo tempo con Castellaneta bravo a sfruttare un’indecisione del portiere Khuddyy. Sull’1-0 si va al riposo. Ad inizio ripresa ancora Castellaneta firma il raddoppio per i suoi, concretizzando un bel filtrante su cui la difesa robbiese è apparsa un po’ statica. A questo punto i granata cambiano marcia, e intorno al 15’ riaprono la gara grazie al bel colpo di testa messo a segno da Meneghetti. Il pareggio arriva al 30’ ancora con Meneghetti, che con caparbietà recupera un pallone che sembrava ormai spegnersi sul fondo e conclude in porta trovando il 2-2. Con questo pareggio il Robbio sale a 46 punti in classifica, scendendo in quinta posizione. Ad oggi, i granata sarebbero fuori dai play-off, vista le 11 lunghezze di distanza dalla seconda in classifica. Il Robbio giocherà in trasferta il recupero diciottesima giornata contro l'Union Basso Pavese lunedì 18 aprile alle ore 15.30.

Il Garlasco di mister Paolo Maggi perde in casa contro l'Accademia Calcio Vittuone la sfida che poteva dare la matematica certezza della salvezza ai gialloblù (1-3). I milanesi si sono imposti grazie ai gol di Chiaromonte, Castiglioni e Fedeli. L'unica rete del Garlasco è stata di Cavallini. Il Garlasco rimane perciò a 29 punti in classifica, a +2 dalla zona play-out ma con un vantaggio considerevole rispetto alla penultima piazza occupata dall'Alagna. I gialloblù scenderanno nuovamente in campo sabato 16 aprile alle ore 15 sul campo della Viscontea Pavese.

Ottimo risultato quello ottenuto oggi dall'Alagna, che strappa un punto all'Assago terzo in classifica (2-2). In vantaggio sono andati gli ospiti con Schiavoni, ma la doppietta di Ventrice ha ribaltato il risultato portando in vantaggio l'Alagna. Il 2-2 per i milanesi, risultato su cui si chiude il match, lo segna Bandini. L'Alagna sale così a 18 punti in classifica, rimanendo sempre penultimo in classifica. I biancoverdi dovranno fare più punti possibile nelle ultime giornate, per tenere vive le speranze play-out. Attualmente infatti la squadra di Gandolfi non disputerebbe gli spareggi, viste le 9 lunghezze di distanza dalla quint'ultima piazza. I biancoverdi scenderanno in campo il 16 aprile alle ore 15.30 in casa contro il Vistarino, forse l'ultima spiaggia per sperare di accorciare in classifica.

Risultati e Classifica - Promozione girone F