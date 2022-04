Calcio, Seconda Categoria: la Lomellina corsara a Sannazzaro... e il campionato si riapre

Clamoroso tonfo della capolista Virtus Lomellina, superata in casa dalla Lomellina per 2-0 e ora raggiunta in vetta alla classifica dalla Rosatese che ha liquidato 4-0 il Certosa. Le reti della Lomellina sono state realizzate da Napolitano verso la mezz'ora del primo tempo e da Aguggia su calcio di rigore al 40' della ripresa. La corsa per la promozione diretta in Prima Categoria si è quindi completamente riaperta.

Giornata infausta anche per Superga e Cassolese, a oggi fuori dalla zona play-off. I granata cadono in casa del Bereguardo per 1-0 e sprecano un’ottima occasione per guadagnare punti sulle dirette concorrenti. Padroni di casa che grazie a Loi intascano tre punti pesantissimi, scavalcando in classifica sia i ducali che la Cassolese, sconfitta in trasferta dal Casarile per 2-0. Ospiti che creano occasioni, senza però impensierire più di tanto il portiere di casa, e sbagliano anche un rigore con Paulato; Casarile invece molto più cinico, con le marcature di Lazzari e Mandola. La Cassolese, reduce dalla vittoria contro la Gravellonese, non riesce ad ottenere continuità nei risultati e, come detto, esce momentaneamente dalla zona play off.

Vince il Lacchiarella la super sfida salvezza contro il Borgo San Siro per 1-0; il gol partita è di Grisorio. Gialloneri che, con questa vittoria, mettono pressione sia al Borgo, riducendo il distacco a soli due punti, sia alla Gravellonese, oggi ferma per il turno di riposo, per tentare una salvezza miracolosa.

Cade il Vellezzo Bellini in casa contro il Gropello San Giorgio per 0-1. Padroni di casa che perdono una ghiotta occasione per puntare ancora alla salvezza, mentre gli ospiti, grazie alla rete di Merlin, ottengono una vittoria fondamentale per allungare a +5 sulla zona play-out.

Il campionato di Seconda Categoria prevede prima di Pasqua un turno infrasettimanale: mercoledì 13 aprile è infatti in programma il recupero della diciottesima giornata.