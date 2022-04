Calcio, Promozione: il Città di Vigevano stende il Locate e vede la salvezza (4-1)

Il Città di Vigevano rialza subito la testa dopo la brutta sconfitta di domenica, vincendo ieri sera all’Antona per 4-1 la sfida infrasettimanale contro il Locate, valida per il recupero della diciottesima giornata. I biancoazzurri vanno subito in vantaggio all’8’ quando Limiroli segna sugli sviluppi di un corner. All’11’ è fondamentale l’intervento del portiere ducale Nucera per impedire l’immediato pareggio degli ospiti. Il “Città” raddoppia poi al 25’ ancora grazie a Limiroli, che sigla la sua doppietta sfruttando ancora una volta il rimpallo favorevole dopo un calcio d’angolo (decima rete in campionato per il classe 2003). Il Locate però dimostra di essere ancora vivo e accorcia le distanze al 31’, quando Cogoli riesce a battere Nucera riaprendo il match. Al riposo si va sul 2-1.

Ad inizio ripresa i ducali mettono subito in chiaro di volere con forza i tre punti, e al 4’ trovano il 3-1: la rovesciata tentata da Lagonigro è fuori misura ma finisce sui piedi di Bilello che, tutto solo sul secondo palo, appoggia in rete. Nei minuti successivi vengono annullati due gol a Cherif, in posizione di offside. È solo questione di minuti però per l’attaccante ducale, che al 27’ sfrutta un cross di Di Stefano trovando finalmente la meritata marcatura che vale il 4-1, risultato su cui si chiude la gara. Con questi tre punti il Città di Vigevano sale a quota 30 in classifica, staccando momentaneamente la zona play-out di tre lunghezze (gli altri recuperi si giocheranno nelle giornate di sabato e lunedì) ed avvicinandosi alla salvezza diretta, viste i sei punti di vantaggio sul Bressana e i dodici sull’Alagna penultimo in classifica (ricordiamo che, anche se i ducali dovessero rientrare nei play-out, basterebbe mantenere la dodicesima posizione e almeno otto punti di vantaggio sulla penultima piazza per essere salvi). Il “Città” ritornerà in campo domenica 24 in trasferta contro il Vighignolo.

Qui il tabellino della gara:

Città di Vigevano: 1 Nucera (12 Vanzini al 43′ st), 2 Di Stefano (15 Truzzi al 43′ st), 3 Rigoni, 4 Bilello (18 Nicolò al 27′ st), 5 Lombardo, 6 Lagonigro, 7 Cherif, 8 Carlini, 9 Limiroli (17 Ragusa al 30′ st), 10 Damiani (14 Quagliato al 41′ st), 11 Pelli. All. Imbriaco. A disposizione: 13 Invernizzi, 16 Martinelli, 19 Venezia P., 20 Venezia F.

Locate: 1 Brunacci, 2 De Leo (15 Grazzi al 31′ st), 3 Picco (14 Lana al 33′ pt), 4 Mugheddu, 5 Della Beffa, 6 Cordero Aquino, 7 Cogoli, 8 Radaelli, 9 Petrola, 10 Pierro, 11 Canedoli (13 Donghi al 9′ st). All. Clerici. A disposizione: 12 Filannino.

Arbitro: Cicognani di Busto Arsizio.

Marcatori: Limiroli all’8′ pt, Limiroli al 25′ pt, Cogoli al 31′ pt, Bilello al 4′ st, Cherif al 28′ st.

Note: spettatori 50. Calci d’angolo 10-5. Ammoniti Damiani, Canedoli, Grazzi. Recupero 2′, 3′.

