Calcio, Seconda Categoria: Cassolese e Superga vincono e continuano a sognare i play-off

Il recupero infrasettimanale nel girone Y di Seconda Categoria prevedeva la grande sfida tra la Rosatese e la Virtus Lomellina, che appena la scorsa domenica era stata raggiunta in vetta alla classifica. Sull'onda dell'entusiasmo, i milanesi colgono l'occasione e grazie alla doppietta di Vecchio e alla rete di Croci si impongono per 3-2 guadagnando il comando solitario, un vantaggio che a tre giornate dalla fine potrebbe risultare decisivo per sognare e puntare alla vittoria del campionato.

Vince anche il Superga in trasferta per 0-3 contro il Lacchiarella. Per i granata la doppietta di Cassini e la rete Bianchi valgono tre punti fondamentali per rimanere in scia alla Cassolese. Sul proprio campo i biancoazzurri, grazie alle reti siglate da Cerrito e da Varano all’ultimo respiro, si aggiudicano per 2-1 lo scontro diretto con il Certosa tornando a occupare quel quinto posto che vale i play-off.

Le altre squadre in corsa per gli spareggi di fine stagione non sbagliano, infatti sia il Casarile, 2-0 al San Giorgio Gropello, che il Bereguardo, uscito largamente vittorioso dal confronto con il Vellezzo Bellini (6-2), mantenendo rispettivamente il terzo e il quarto posto della graduatoria.

Sfortunata invece la Gravellonese che in casa si fa agguantare nel finale dalla Lomellina perdendo due punti che potevano risultare fondamentali in chiave salvezza. Per gli arancioverdi a segno Calligaris e Toso. Può così continuare a sperare il Borgo San Siro che ha osservato il turno di riposo.

Il campionato tornerà domenica 24 aprile per la terza delle cinque giornate di recupero.