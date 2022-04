Calcio, Promozione: l'Alagna batte il Vistarino e vede i play-out, Robbio e Garlasco in un periodo difficile

Ieri pomeriggio si sono disputate le gare di recupero della diciottesima giornata del campionato di Promozione, con in campo Robbio, Garlasco e Alagna.

Il Robbio di mister Lavenia continua a vivere un momento difficile dal punto di vista dei risultati. Ieri è arrivata una sconfitta in casa dell’Union Basso Pavese (2-1), in quello che, viste le posizioni di classifica delle due squadre, aveva tutto l’aspetto di uno scontro diretto. I pavesi si sono portati sul doppio vantaggio grazie alle reti di Dragoni e del solito Pietro Amaro. I granata sono riusciti ad accorciare le distanze grazie al difensore Piedinovi, la cui rete è però arrivata praticamente allo scadere, non permettendo così al Robbio di riaprire veramente il match. Con questa sconfitta i granata si allontanano ancora di più dall’obiettivo play-off, visto che la Virtus Binasco ha pareggiato ed è ora a 12 punti di distanza (per disputare i play-off, la distanza tra la seconda e la quinta piazza deve essere minore o uguale a 10 punti). Nella prossima giornata la squadra di Lavenia ospiterà la Viscontea Pavese, compagine alla ricerca di punti salvezza. Urge ritornare alla vittoria, per tentare di accorciare sulla seconda posizione e sperare così, complice qualche risultato e incastro favorevole, di disputare i play-off.

Il Garlasco di mister Paolo Maggi ha pareggiato per 1-1 in casa della Viscontea Pavese. All’iniziale rete del vantaggio dei padroni di casa siglata da Riboni, ha risposto per i gialloblù Losi. Un punto importante per il Garlasco, che perlomeno muove la classifica in uno dei momenti più complicati della sua stagione. I gialloblù almeno per ora sono ancora in una zona tranquilla, con due lunghezze di vantaggio dalla zona play-out e ben nove dall’Alagna, che occupa la penultima posizione. La prossima giornata, nella sfida contro il Vistarino in trasferta, i ragazzi di mister Maggi avranno a disposizione una grossa opportunità di chiudere definitivamente il discorso salvezza: infatti, vincendo la partita, il Garlasco salirebbe a 33 punti e dovrebbe solo sperare in un risultato negativo della Viscontea Pavese contro il Robbio e dell’Alagna in casa della capolista Magenta per dormire sonni tranquilli nelle ultime due giornate.

L’Alagna di mister Stefano Gandolfi invece centra l’obiettivo e vince lo scontro diretto contro il Vistarino per 1-0, alimentando le proprie speranze in chiave play-out. Con questi tre punti, infatti, i biancoverdi riducono il divario con la Viscontea Pavese a sette punti, il che gli permetterebbe di disputare gli spareggi salvezza. A decidere la gara in favore dell’Alagna è stato l’esterno offensivo Vitale, che ha messo a segno la sua quarta rete stagionale. Nella prossima gara i lomellini sono chiamati all’impresa, dovendo affrontare in trasferta la capolista Magenta, alla ricerca dei punti decisivi per vincere il campionato. Strappare punti in uno dei campi più ostici del girone non sarebbe di capitale importanza solo per la classifica, ma anche per le motivazioni dei giocatori biancoverdi in vista delle due ultime gare di campionato.

