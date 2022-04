Calcio, Promozione: il Città di Vigevano sbanca Vighignolo ed è ad un passo dalla salvezza!

Il Città di Vigevano vince per 0-2 in trasferta sul campo del Vighignolo e muove un altro passo verso la salvezza. I ducali poco prima della gara hanno dovuto fare a meno di Carlini, sostituito da Nicolò. Al 10’ anche Limiroli da forfait, a seguito di uno scontro di gioco col portiere avversario, lasciando il posto a Ragusa. Al 28’ il primo pericolo creato dai ducali è sulla punizione tirata da Damiani, sulla cui ribattuta però prima Lagonigro e poi Cherif non hanno fortuna. Al 36’ sul cross di Damiani Cherif impatta di testa ma centra il portiere. Le ripetute occasioni sono il preludio del gol che arriva nel recupero del primo tempo, quando Cherif riesce a trovare l’angolo vincente pur essendo in equilibrio precario. Al riposo si va sullo 0-1. La prima occasione del secondo tempo arriva al 35’, con Cherif che serve Pelli che però non trova la porta. Al 45’ in contropiede sempre Pelli servito da Ragusa trova la rete esterna, dando solo l’illusione del gol. In pieno recupero però il vigevanese riesce finalmente a mettere il suo nome nel tabellino dei marcatori, insaccando in diagonale il pallone servitogli da Ragusa. Sullo 0-2 termina la gara, risultato che in ottica salvezza mette in una posizione molto vantaggiosa il "Città". Infatti, con questa vittoria i biancoazzurri sono saliti a +5 dalla zona play-out, ma non possono ancora festeggiare. Nelle ultime due gare i ragazzi di Imbriaco dovranno incamerare almeno un punto per essere certi della salvezza. Domenica prossima il Città di Vigevano giocherà in casa del Sedriano.

Risultati e Classifica - Promozione girone F

Qui il tabellino della gara:

Vighignolo: 1 Agosto, 2 Allegretti, 3 Airoldi, 4 Turconi, 5 Tanzi, 6 Bonsignore (15 Scicchitano al 1′ st), 7 Dell’Orto (14 Azzarone al 19′ st), 8 Battaglia, 9 Sow (20 Lolli al 19′ st), 10 Vacchini (18 Petrola al 19′ st), 11 Malnati (19 Cutruzzola al 32′ st). All. Martino. A disposizione: 12 Lella, 13 Shaqiri, 16 Preatoni, 17 Bascapé, 20 Lolli.

Città di Vigevano: 1 Nucera, 2 Di Stefano, 3 Rigoni, 4 Bilello, 5 Lombardo, 6 Lagonigro, 7 Cherif, 8 Nicolò (20 Venezia F. al 24′ st), 9 Limiroli (17 Ragusa all’11’ pt), 10 Damiani, 11 Pelli. All. Imbriaco. A disposizione: 12 Vanzini, 13 Invernizzi, 14 Quagliato, 15 Truzzi, 16 Leka, 18 Carlini, 19 Brasca.

Arbitro: Massaoudi di Lodi.

Marcatori: Cherif al 46′ pt, Pelli al 48′ st.

Note: spettatori 100. Calci d’angolo 3-4. Ammoniti Di Stefano, Turconi, Nicolò, Lagonigro, Sow, Scicchitano. Primo tempo 0-1. Recupero 1′, 3′.